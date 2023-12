Os 25 melhores papéis de parede animados para Windows 11 (edição 2024)

O novo Windows 11 é um sistema operacional altamente personalizável. Você pode modificá-lo de acordo com seus gostos e interesses. Alterar o papel de parede do seu PC com Windows 11 é considerado a maneira mais fácil de personalizá-lo. Existem inúmeras opções de papel de parede disponíveis para usuários do Windows 11. No entanto, papéis de parede animados são oferecidos por padrão.

Assim, aqui estamos com alguns dos melhores softwares que você pode usar para configurar papéis de parede animados em seu PC com Windows 11.

Melhores papéis de parede animados para PC com Windows 11

Motor de papel de parede nº 1.

Este é um dos melhores softwares que pode ser usado para configurar papel de parede ao vivo em seu PC com Windows 11. Uma característica distintiva deste software é que ele permite que seus usuários fixem qualquer site como papel de parede ao vivo.

O Wallpaper Engine suporta proporções, incluindo 16:9, 219:9, 16:10 e 4:3. Assim, você pode executar papéis de parede animados em seu PC com Windows 11, mesmo se tiver um monitor ultralargo ou uma configuração de tela múltipla.

Ele também fornece um editor de mecanismo de papel de parede que pode ser usado para criar seus próprios papéis de parede animados personalizados. Suporta formatos de vídeo mp4, WebM, avi, m4v, mov e WMV.

# 2 Papel de parede de chuva.

Este é outro software útil que pode ser usado para configurar papéis de parede animados em seu PC com Windows 11. Você pode configurar sites como papéis de parede ou papéis de parede interativos que suportam interações com o mouse.

Os desenvolvedores deste software afirmam que ele possui uso mínimo de CPU e RAM e, portanto, não afeta o desempenho do seu PC. Ele também possui um poderoso editor de papel de parede integrado que pode ser usado para criar papéis de parede animados, mesmo usando imagens estáticas.

RainWallpaper também suporta configuração de múltiplas telas e monitores de diferentes proporções. É um software fácil de usar e, portanto, novos usuários podem facilmente se orientar nele.

# 3 Aplicativo de papel de parede camaleão

Este é um software de papel de parede ao vivo exclusivo para PC com Windows 11. Como o nome sugere, ele pode ajustar a cor do seu papel de parede ao vivo para a cor do fundo assim que você mover o mouse.

Está equipado com alguns dos recursos mais úteis que incluem desempenho contínuo de animações, modo de sombra zero, opção de exibir uma visualização da câmera, etc. No entanto, é altamente otimizado e, portanto, consome o mínimo de CPU e RAM.

#4 DeskScapes

Assim como o software listado acima, este software permite que seus usuários escolham entre um conjunto existente de papéis de parede ou criem um próprio usando mais de 50 efeitos especiais. Ele também suporta uma configuração de várias telas.

Aqui, você pode usar arquivos de vídeo no formato WMV para criar seu próprio papel de parede ao vivo ou personalizar um papel de parede existente, personalizando cores para cores selecionadas ou para todo o papel de parede.

Ao criar um papel de parede ao vivo, você pode usar o recurso de visualização para ver como ficará sua área de trabalho ao aplicar o papel de parede.

# 5 Papel de parede animado

Este software de papel de parede ao vivo é um projeto de código aberto. Ele oferece recursos como páginas da web interativas como papéis de parede, visualizadores de áudio como plano de fundo e muito mais.

Outros recursos úteis do Lively Wallpaper incluem suporte para configurações de vários monitores, resolução HiDPI, suporte para proporção ultra-ampla, arrastar e soltar vídeos para visualização ao vivo, etc.

# 6 Papel de parede animado Aqua 3D.

Como o nome sugere, este software pode ser usado para configurar papéis de parede animados com diferentes espécies de peixes nadando em seu fundo. Detalhes como bolhas e corais também estão disponíveis.

É um software de papel de parede ao vivo fácil de usar e altamente personalizável. Todos os seus recursos estão disponíveis gratuitamente!

Conclusão:

Estes são os melhores papéis de parede animados que encontramos para o seu PC com Windows 11. Você pode verificá-los e decidir qual deles combina melhor com você. Alguns desses softwares são gratuitos, enquanto outros não! Porém, cada um desses papéis de parede animados tem seu conjunto exclusivo de recursos. Se você souber de algum papel de parede ao vivo útil que não esteja listado acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.