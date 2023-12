Os 5 momentos e histórias mais malucas do futebol universitário em 2023

Tele Futebol universitário de 2023 temporada tem sido uma das mais imprevisíveis do PCP era.

De grandes derrotas a vitórias decisivas na temporada – de troiano território para Tallahasseepassamos pelos melhores e mais loucos momentos do ano

Os 5 momentos mais memoráveis ​​da temporada de futebol universitário de 2023

Oregon lidou confortavelmente com seu rival Pac-12 em Eugene

Colorado de Sanders é atropelado por Oregon em perda de teste de realidade

O Búfalos do Colorado estavam voando alto e cavalgando no Deion trem da moda. Eles tinham todo o país a bordo com eles quando entraram Eugênio invicto e classificado entre os 25 primeiros. Isso mudou muito rapidamente à medida que Óregon rapidamente mostrou-lhes como o escalão superior da Futebol universitárioeu jogo. O Patos eliminou o Colorado por 42-6 em Autzen estádio ao afundar a temporada de Sanders, que estava apenas começando.

Williams foi flagrado chorando após a derrota para WashingtonTW@barstoolsports

Caleb Williams chora após derrota esmagadora para UW

Depois de enfrentar um time importante de Washington no Coliseu em novembro, USC quarterback Calebe Williams teve um momento emocionante com sua mãe. Willians saltou para a arquibancada onde sua família estava sentada e inclinou-se em direção à mãe seguindo o Troianos Derrota por 52-42 contra o Huskies. O reinado Troféu Heisman O vencedor abraçou sua mãe ao ser visto visivelmente chateado e chorando enquanto Williams parecia superado pela dura derrota. Com a perda para Washington, USC caiu para 7-3 na temporada e suas esperanças nos playoffs e Willians‘ desejo de repetir como vencedor do Heisman foram ambos condenados.

Quinn Ewers levou o Texas à maior vitória da temporada

Texas vence Bama em Tuscaloosa

Em uma reviravolta impressionante, nº 11 Texas derrotou o nº 3 Alabama 34-24 em seu território, quebrando a seqüência de 21 vitórias consecutivas do Alabama em casa. O momento crucial do jogo foi um passe para touchdown de 39 jardas do quarterback do Texas. Quinn Ewers para Adonai Mitchell, colocando o Texas à frente por 10 pontos no quarto período. Esta jogada decisiva seguiu-se a um Alabama touchdown que reduziu brevemente a diferença. Ewers, destaque do jogo, finalizou com 349 jardas e três touchdowns, completando 24 dos 38 passes. O quarto período foi particularmente intenso, com ambas as equipes trocando pontuações, com destaque para Ewers conectando duas vezes com Mitchell para touchdowns. O Longhorns deixe a nação saber disso Texas está de volta.

Bama venceu o jogo no 4º e no gol da linha de 30 jardas

Alabama vence Auburn na milagrosa Ave Maria no Iron Bowl

Em uma surpreendente reviravolta nos acontecimentos Estádio Jordan-Hare, Alabama escapou por pouco da derrota contra um país aparentemente menor Castanho-aloirado equipe. Apesar de perder por 24 a 20 no quarto período, um momento crucial ocorreu quando Auburn atrapalhou um chute, dando Alabama uma oportunidade crucial. Embora inicialmente tenha sido prejudicado por uma má onda, Alabamao quarterback Jalen Milroe conectou-se heroicamente com Isaiah Bond em uma jogada de quarta descida da linha de 31 jardas, marcando um touchdown que garantiu a vitória do Crimson Tide. A vitória manteve vivas as esperanças da temporada do Alabama, levando-os a derrotar os primeiros colocados Geórgia no Jogo do Campeonato SEC e garanta uma vaga no Eliminatórias de futebol universitário.

FSU terminou a temporada invicto como campeão ACC

Estado da Flórida perde playoff de futebol universitário

No maior desprezo em Eliminatórias de futebol universitário história, o invicto Seminoles do estado da Flórida ficaram de fora das quatro últimas equipes para participar da pós-temporada. A decisão do comité CFP de deixar a FSU de fora levou a consequências nacionais, críticas intermináveis ​​e até a um processo judicial por parte do governo do estado da Florida. Universidade Federal do Rio Grande do Sul terminou a temporada perdendo sua estrela QB Jordan Travis devido a uma lesão nas últimas semanas da temporada, antes de vencer Louisville no jogo do campeonato ACC. Travis’ lesão parece ter sido o fator decisivo na Seminoles omissão da PCP.