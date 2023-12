Os amigos de Kim Zolciak ficam do lado de Kroy Biermann em seu divórcio traumático

Kim Zolciakos amigos dela são solidários com seu futuro ex-marido, Kroy Biermanndepois de como a estrela de “Real Housewives of Atlanta” se comportou após o fim de seu casamento.

Eles têm mais empatia com seus quatro filhos e duas filhas adotivas, que estão testemunhando a tempestade em seus anos de desenvolvimento depois de terminarem o relacionamento de 13 anos e o casamento de 12 anos.

“Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… a saga do relacionamento do casal é uma situação triste para seus quatro filhos menores… expressando preocupação por serem forçados a testemunhar o drama em casa e também revivê-lo publicamente através da cobertura da mídia, “, informou a agência.

Questões legais anteriores

O fim de seu casamento com o ex-Falcões de Atlanta A linebacker externa fez com que seus amigos se distanciassem da situação. A situação ficou particularmente acalorada depois que seus filhos tiveram que chamar a polícia à sua casa em 20 de novembro.

A polícia foi intimada para uma disputa verbal de violência doméstica, com três policiais presentes no local junto com um supervisor para tentar acalmar sua última rivalidade.

Não é a primeira vez que a polícia é chamada à propriedade, já que ocasiões anteriores aconteceram em agosto e setembro, quando Zolciak alegou que não se sentia segura em casa.

Como resultado, os tribunais tiveram que intervir para tentar manter o controle, com um documento do TMZ que dizia: “Nenhuma das partes deverá entrar no espaço concedido individualmente à outra parte na residência conjugal sem permissão”.

Ao mesmo tempo, acrescentou: “Nenhum dos pais deve menosprezar o outro pai na presença ou ao alcance da voz dos filhos menores.”

Problemas financeiros em suas casas

Zolciak já havia tentado vender suas roupas e as bolsas de sua filha por dinheiro, com a dupla já registrada por lutar para financiar seu estilo de vida.

Eles também estão vendendo sua mansão na Geórgia por US$ 6 milhões em Alpharetta enquanto continuam tentando encontrar fundos, com seu dinheiro tão seco que Biermann teve que devolver seu Rolls-Royce à BMW.