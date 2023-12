Os Bills conseguem o field goal verde tarde, aproveitam a penalidade do Chiefs para segurar a vitória por 20-17

Josh Allen arremessou 233 jardas com touchdowns correndo e arremessando, o Contas chutou um field goal verde a 1:54 do final e, graças a um pênalti crucial em Chefes wide receiver Kadarius Toney, Búfalo aguentou para vencer Kansas City por 20-17 no domingo.

O jogo estava empatado em 17 a 17 quando o Contas (7-6) assumiu faltando cerca de sete minutos para o fim. Eles converteram em três terceiros downs, um deles cortesia de um pênalti em Chefes zagueiro Jaylen Watson, antes Tyler baixo chutou seu arremesso de 39 jardas para a liderança.

Mas dois passes jogam isso Búfalo chamado pouco antes do aviso de dois minutos – ambos incompletos – deixar o tempo para o Chefes (8-5) para trabalhar.

E momentos depois, eles pensaram que tinham assumido a liderança quando Patrick Mahomes bater Travis Kelce no meio, e o QB do ensino médio arremessou para Toney, que correu o resto das 49 jardas para um touchdown.

Apenas um problema: Toney estava impedido. O pênalti acabou com a jogada.

O Chefes ainda faltava 1:12 para chegar ao alcance do chutador de pernas grandes Harrison Butker, mas Mahomes lançou incompleto em seus próximos dois passes, e seu quarto para 15 arremessos no meio do campo não encontrou nada além de grama.

James Cook teve 58 jardas corridas e pegou cinco passes para 83 jardas e uma pontuação para Búfalo, o que finalmente provou que poderia vencer um jogo acirrado. O Contas estava 2-6 em jogos decididos por seis pontos ou menos, incluindo duas derrotas na prorrogação, e havia perdido a vantagem nos dois minutos finais em três de suas derrotas.

Mahomes terminou com passes de 271 jardas e um touchdown com interceptação, embora tenha sido pressionado o dia todo por um saudável Búfalo passe rápido. Arroz Rashee teve sete recepções para 72 jardas e o placar.

Foi a quarta derrota em seis jogos do Chefescujas chances de ser o primeiro colocado na AFC estão diminuindo rapidamente.

O Chefes continuou um histórico recente de péssimos começos. Mahomes foi interceptado por AJ Epence na primeira série, eles apostaram em cada uma das três seguintes, e foi só nos minutos finais do primeiro tempo que Cidade de Kansas foi capaz de sustentar um impulso que terminou com Jerick McKinnon corrida de touchdown.

A essa altura, o Contas já havia chegado à end zone duas vezes.

O primeiro touchdown aconteceu quando Cozinhar não foi controlado saindo do campo de defesa, recebeu um chute de Allen e avançou 25 jardas para o placar. O segundo veio no final de uma corrida de 73 jardas, quando Allen manteve a bola pelo lado direito e se levantou no Cidade de Kansas 4, apenas para que todo o ataque do Bills se reúna atrás dele e empurre para a end zone.

Se o Águias tendo o “empurrão de bunda”, os Bills ofereceram seu “atropelamento do time”.

Buffalo marcou um field goal fora do intervalo, mas o ímpeto rapidamente inclinou o caminho de Kansas City. Mahomes liderou uma marcha de nove jogadas e 75 jardas que terminou com a recepção de Rice para touchdown, então sua defesa forçou punts consecutivos, antes de outra investida terminar com o field goal empatado de Butker a 11 minutos e meio do final.

LESÕES

Búfalo perdido Ebenézer no primeiro quarto, logo depois de ele ter lançado um passe para o alto e acertado. …FS Micah Hyde saiu no final do primeiro tempo com um ferrão. Ele foi substituído por Taylor Rap na segunda metade.

Cidade de Kansas RB Isaías Pacheco (ombro), LT Donovan Smith (pescoço) e LB Drue Tranquill (concussão) estavam inativos.

A SEGUIR

Buffalo joga contra Dallas no próximo domingo.

Kansas City visita a Nova Inglaterra no próximo domingo.