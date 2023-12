Os cenários dos playoffs da NFL se desenrolam: quais times podem vencer na semana 17?

AÀ medida que a temporada regular diminui com apenas 31 jogos restantes, o Eliminatórias da NFL a paisagem está gradualmente se revelando. Após uma vitória decisiva por 37-20 sobre os Jets na noite de quinta-feira, o Cleveland Browns garantiu sua vaga nos playoffs, tornando-se o sétimo time a fazê-lo este ano.

Embora os Browns tenham sido os primeiros a conquistar uma vaga durante a semana 17, eles podem não ficar sozinhos por muito tempo. Na verdade, no final da Semana 17, há uma forte possibilidade de que mais seis vagas sejam solidificadas. Vamos nos aprofundar nos cenários decisivos dos playoffs para a Semana 17:

CONFERÊNCIA DE FUTEBOL AMERICANO

Jaguares de Jacksonville (8-7)

Pode garantir a AFC South e a vaga nos playoffs com:

1. Vitória dos Jaguares sobre os Panteras combinada com a derrota dos Colts para os Raiders E a derrota dos Texans para os Titãs.

Chefes de Kansas City (9-6)

Pode garantir a AFC West e a vaga nos playoffs com:

1. Chiefs vence ou empata contra Bengals OU

2. Perda ou empate dos Raiders com os Colts combinada com derrota ou empate dos Broncos com os Chargers

Notas de búfalo (9-6)

Os Bills têm 14 maneiras de garantir uma vaga nos playoffs neste fim de semana:

Bills vencem Patriots + derrota de Steelers ou empate para Seahawks + derrota de Bengals ou empate para Chiefs OU Vitória do Bills + derrota ou empate do Steelers + derrota ou empate do Jaguars para o Panthers OU Vitória dos Bills + derrota ou empate dos Steelers + derrota ou empate dos Texans com os Titãs + derrota dos Colts ou empate com os Raiders OU Vitória do Bills + derrota ou empate do Bengals + derrota ou empate do Jaguars OU Vitória do Bills + derrota ou empate do Bengals + derrota ou empate do Texans + derrota ou empate do Colts OU Empate de Bills + derrota de Steelers + derrota de Bengals + derrota de Jaguars OU Empate de Bills + derrota de Steelers + derrota de Bengals + derrota ou empate de Texans OU Empate de Bills + derrota de Steelers + derrota de Bengals + derrota ou empate de Colts OU Empate de Bills + derrota de Steelers + derrota de Jaguars + derrota ou empate de Texans OU Empate de Bills + derrota de Steeles + derrota de Jaguars + derrota ou empate de Colts OU Empate com Bills + derrota dos Steelers + derrota dos Texans + derrota dos Colts OU Empate de Bills + derrota de Bengals + derrota de Jaguars + derrota ou empate de Texans OU Empate de Bills + derrota de Bengals + derrota de Jaguars + derrota ou empate de Colts OU Empate com Bills + derrota do Bengals + derrota do Texans + derrota do Colts

CONFERÊNCIA NACIONAL DE FUTEBOL

Tampa Bay Buccaneers (8-7)

Pode garantir a vaga nos playoffs e o título da NFC South com:

1. Buccaneers vencem o Saints OR

2. Empate dos Buccaneers combinado com derrota dos Falcons para os Bears

Los Angeles Rams (8-7)

Pode garantir uma vaga nos playoffs com:

1. Vitória dos Rams sobre os Giants combinada com derrota dos Seahawks para os Steelers OR

2. Vitória dos Rams combinada com empate Vikings-Packers

Seattle Seahawks (8-7)

Pode garantir uma vaga nos playoffs com:

1. Vitória dos Seahawks sobre os Steelers combinada com empate entre Vikings e Packers

Na NFC, o Águias estão preparados para garantir o título da divisão ao derrotar os Cardinals, juntamente com uma derrota ou empate para o Vaqueiros contra Detroit. Alternativamente, os Eagles podem empatar a NFC East, desde que os Cowboys também sofram uma derrota.

Além disso, o 49ers terá a oportunidade de reivindicar a cobiçada semente número 1 geral. Isto depende da sua vitória sobre o Comandantes e dependendo de perdas tanto para os Águias quanto para os Leões.