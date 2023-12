Os ‘contratos do século’: Rahm, os 25 anos de Magic, a cláusula de Michael Jordan, a bilheteria de Cruyff…

Cos contratos de entrada não duram um século. Cada esporte e cada época tem o seu. Aconteceu com Johan Cruyff, Muhammad Ali, Michael Jordan, Babe Ruth, Magic Johnson, Mayweather, Pelé e qualquer majestade de uma disciplina. Jon Rahm entrou naquela galeria de uma só vez. Seu contrato com o circuito saudita, LIV Golf, que o levará a embolsar US$ 520 milhões ao longo de quatro anos – sem contar os ganhos em torneios – explode as caixas registradoras. No entanto, existem precedentes de todos os matizes.

Para Jordânia, o dólar visita sua cozinha todas as manhãs. O maior jogador de basquete da história passou de ganhar US$ 455 mil como novato no búfalos de Chicago em 1984, para US$ 30.140.000 em 1996, em seu retorno à quadra depois que todas as bolas de beisebol possíveis escaparam de seus dedos.

Mas Jordâniaa grande cesta saiu da quadra. Naquele histórico 1984, ele assinou um contrato de patrocínio com a Nike com uma cláusula que ainda existe e que parecia um pequeno detalhe. Para cada par de sapatos vendido em seu nome, Jordânia receberia 5 por cento. Ninguém previu a avalanche. Uma venda anual normal desses sapatos pela Nike poderia ser de 500 milhões de dólares, dos quais 25 milhões vão para o homem que fuma charutos.

O pedido de Johan Cruijff

O contrato de todos os contratos da segunda divisão foi assinado por Cruyff em 1981 em Levante. O holandês, depois da aventura nos Estados Unidos onde se recusou a jogar em relva artificial, aguardava o penúltimo baile em Espanha. O clube concordou em pagar-lhe 40 milhões de pesetas.

Além disso, nas letras miúdas dos jornais, Cruyff tinha direito a uma parte da bilheteria. O problema é que ele também queria uma parte dos jogos fora de casa. Isso causou mais de uma síncope por semana.

Levanteque também lhe deu os direitos do seu clube de tênis, e Cruyff logo assinou os papéis do divórcio. O holandês recebeu pouco mais de 6 milhões de pesetas numa época em que havia muita gente inteligente (como agora) ocupando os cargos de entidades desportivas.

A parceria Buss-Magic

No Lakers‘mansões, outros bisturis foram operados. Em 1981, proprietário Jerry Busso médico, entre vedetas, confetes e estrelas de Hollywood, já era o compadre sênior dentro e fora dos quartos de Magia Johnsonum armador 2.06, uma anomalia planetária com um sorriso de comercial.

No meio de uma guerra de guerrilha com o celtas de Boston e com uma carruagem apoiada em paus como Paul Westhead, ônibus oferecido Magia Johnson um contrato de 25 anos, de 1984 a 2009, por um milhão de dólares por ano. Pelo valor a qualificação do gigantesco logo expirou, mas o impacto foi grande no esporte americano. Magia tornou-se um Laker para o resto da vida.

O cavalo castrado de Pelé

Na década de 1970 como Primeiro contando sua sala de troféus da Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), suas contas correntes estavam descascando. Em 1975 ele era um deus arruinado. Nos Estados Unidos, a bola era quase um OVNI. As tentativas de seduzi-lo foram contínuas. Naquele ano, após múltiplos contatos que envolveram inclusive o recém-falecido Henrique Kissingerum dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, Primeiro se juntou ao Cosmos de Nova York.

Ele assinou por quase US$ 3 milhões por temporada, uma enormidade para a época. Um estudo da revista Forbes calculou que esse montante seria agora equivalente a mais de 200 milhões de dólares. O gancho de Nova York foi suficiente por dois anos para Primeiro para relançar seus livros bancários enquanto se torna uma presença constante no tribunal de Mick Jagger, Sinatra, Andy Warhol e companhia.

O garoto e o presidente

Foi também a Big Apple um pouco Babe Ruth, ‘The Kid’, uma das maiores lendas do esporte americano de todos os tempos. O jogador de beisebol, arremessador e rebatedor era uma estrela em campo com o Red Sox de Boston e um patriarca do vício, seja em bordéis, esquinas ou casas de jogo.

Em 1920, num comércio ainda controverso, Rute foi negociado do Red Sox para o Ianques de Nova Iorque. Como precedente para ‘E o Vento Levou’, o jogador pronunciou sua frase de despedida de Boston: “Você nunca mais vai ganhar um título”. A maldição com ele vivo não expirou.

Em 1927 o Ianques renovou sua estrela por US$ 70 mil anuais, quantia que causou comoção social porque superava até mesmo a renda do presidente do país, Calvin Coolidge. Rute entrou para a história, de Coolidge pouco transcende na sala de aula.

O contrato de 555 milhões

Depois de quase uma década desafiando uns aos outros no topo do futebol, era lógico que Leão Messi e Cristiano Ronaldo deixariam sua marca nas contas. Em janeiro de 2021 o jornal ‘El Mundo’ revelou que Messi tinha contrato desde 2017 com Barcelona pelo qual receberia 555.237.619 euros durante quatro temporadas. Não havia nenhum jogador de futebol naquela época que pudesse sonhar com tal quantia.

A campanha árabe para seduzir os jogadores de futebol ainda não tinha aparecido na cena global. No caso do português, após deixar buracos nas redes dos gols rivais, optou pela transferência para o futebol saudita. Para começar esta temporada, Cristiano assinado para Al-Nassr por duas temporadas e meia, pelas quais poderia receber quase 600 milhões de euros.

O ataque de Ali

Na vitrine de brigas, Argila de cassius brilha como Maomé Ali. Quando já era um santo social, com língua de quatro gumes, cada briga era um acontecimento que superava as toalhas jogadas. Da sua trilogia com Joe Frazier há material para uma temporada inteira de uma plataforma.

O primeiro encontro entre os dois, em 1971, foi apelidado, claro, de a luta do século. Ali e Frazier embolsaram 2,5 milhões de dólares cada um antes de resolverem no ringue o desejo mútuo de mandar seu oponente para o cemitério. Quatro anos depois, no episódio final, o ‘Thrilla in Manila’, Todos passou a assinar por US$ 4,5 milhões pela luta.

Aceleração de Verstappen

Entre a gasolina, os drifts e os circuitos, estão também as ligações do milénio. Em Max Verstappen 2022 assinou com a Red Bull até 2028 por um valor não oficial próximo de 400 milhões de euros. O piloto holandês, tricampeão mundial, vê a figura do Michael Schumacher no horizonte, que se estima ter ganho cerca de 700 milhões de euros ao longo da sua carreira.

Outros exemplos

