Tele búfalos de Chicago parece pronto para negociar DeMar DeRozan e o jogador gostaria de ir para um dos dois destinos: o calor de Miami ou o Knicks de Nova York.

O Aquecer parece ser o mais adequado se DeRozan oferece para colocar as mãos em um anel da NBA, apesar do Knicks estando à frente na fase inicial da temporada 2023/24. Isso se deve ao Aquecer chegando às finais da NBA em 2022/23, onde foram derrotados pelo Nuggets de Denver.

Mas uma coisa que parece certa é que o Touros não estará na pós-temporada, pois possui um recorde de 6-14 (0,300), deixando-os já a três jogos do ritmo de play-in e oito jogos atrás dos líderes da Conferência Leste, o Celtas de Boston.

Portanto, eles podem parecer seguir em frente com o jogador de 34 anos, embora suas ações ainda tenham algum peso, de acordo com o The Athletic’s Sam Amick que escreveu: “Quando se trata de possíveis destinos, o Calor e Knicks são conhecidos por serem preferíveis a DeRozan se ele acabar sendo movido.”

Como está DeRozan em 2023/24?

O veterano atualmente lidera o Touros em pontos por jogo com 21,3, enquanto também tem 4,6 assistências por jogo com uma taxa de arremessos de 45%. Outro atrativo é seu preço acessível e contrato expirando de US$ 28,6 milhõesoferecendo boa qualidade por um preço barato.

Ele traz amplo conhecimento do jogo sendo seis vezes NBA All-Star, inclusive em 2023, após sua estreia com o Raptors de Toronto em 2009, depois de ser selecionado como a nona escolha geral no Draft da NBA.

Ele pode ser contratado durante o play-off, enquanto as equipes procuram renovar seus elencos com alguma experiência extra e novas pernas para ultrapassá-los.

O Touros vai jogar o Pelicanos de Nova Orleans no dia 2 de dezembro às 19:00 CST no United Center.