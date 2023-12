Os dois jogadores dos Bulls que poderiam jogar com LeBron no Lakers… e Zach LaVine também não

Tele Los Angeles Lakers estão lutando nesta temporada, apesar das grandes ambições de disputar o campeonato fora da temporada.

Após 20 jogos, o time se encontra com um recorde de 11-9, permanecendo na sétima posição no Conferência Ocidental, longe da posição prevista como candidato ao título.

A menos que haja uma reviravolta significativa, parece inevitável que o Lakers precise fazer ajustes estratégicos antes do NBA Prazo de entrega. De acordo com insights de Jovan Buha do The Athletic, a equipe identificou dois jogadores como potenciais acréscimos, colocando seu foco em DeMar DeRozan e Alex Carusoem vez de Zach LaVine.

“Na verdade, ouvi dizer que eles estão mais interessados ​​em DeMar DeRozan e Alex Caruso“, declarou Buha.

“AC, foi ele quem escapou… Ambos os caras têm contratos mais administráveis. DeMar entra, ele é aquele atirador exagerado que a equipe aparentemente não tem fora de quando LeBron saltador está caindo.

“Então Alex Caruso, um dos melhores defensores de ponto de ataque da liga, um dos melhores jogadores de perímetro da liga, ponto final. Há um interesse real nos três caras, mas pelo que ouvi, DeMar e Alex estão no topo de sua lista de prioridades.”

Por que LaVine não está sendo priorizado pelo Los Angeles Lakers?

Enquanto Lavine continua sendo uma opção e manifestou interesse em ingressar no Lakers, a equipe também compete com outras três franquias por seus serviços. Além disso, eles são supostamente um dos pioneiros na busca de Lauri Markkanen, estrela do Utah Jazz.

À medida que o prazo comercial da NBA se aproxima, o Lakers estão numa encruzilhada e parece que as mudanças são iminentes. Os próximos dois meses irão revelar a composição transformada do elenco, lançando luz sobre os movimentos estratégicos da equipe e se isso está alinhado com suas aspirações de disputar o campeonato.