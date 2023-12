Os dois looks mais quentes de Olivia Dunne: de estudante doce a ginasta sexy no último vídeo do TikTok

Olivia Dunne o último TikTok foi um grande sucesso. A ginasta da LSU, que agora tem 7,8 milhões de seguidores na plataforma de vídeo e mais de 418 mil curtidas, postou um vídeo em que mostrou sua versatilidade na hora de tirando looks sexy.

Olivia Dunne vai do formal ao sexy em questão de segundos em seu último TikTok

No início do clipe de nove segundos, ‘Livvy’ pode ser visto exibindo um lindo look de estudante usando óculos e um suéter LSU. “Eu sou uma estrela,” repete a estrela da mídia social, antes de realizar um truque legal de câmera. Depois de ampliar seu rosto, ela diminui o zoom para revelar um roupa sexy de ginástica, que a exibiu corpo esportivo impressionante.

Os usuários da plataforma de mídia social não conseguiam “Isso está fazendo meu coração bater mais forte!” e “Livvy, minha estrela favorita”, foram alguns dos comentários. “AMAMOS PAUL SKENES” disse um usuário, ao que Dunne respondeu, “faz nós dois”.