Os erros dos Eagles fazem com que eles se sintam o time “mais miserável” da NFL, diz fonte

Tele Filadélfia Eagles estão enfrentando um momento difícil enquanto a frustração cresce em seu vestiário. Depois de perder três jogos consecutivos, é improvável que os atuais campeões da NFC garantam a cabeça-de-chave da conferência. No entanto, de acordo com um relatório recente da Jeff McLane de O Inquiridor da Filadélfiaparece que o moral da equipe estava baixo mesmo durante o impressionante início de 10-1.

A fonte de McLane descreveu os Eagles como o “time mais miserável com 10-1”, esclarecendo o descontentamento subjacente dentro do time, mesmo durante seu sucesso inicial. Esta revelação fornece uma visão sobre os desafios contínuos enfrentados pelos Eagles, apesar do seu forte início de temporada.

Quarterback Jalen dói‘comentários recentes após a derrota para o Seattle Seahawks chamou a atenção, ao expressar publicamente que faltou comprometimento da equipe. Esta declaração sincera de Hurts reflete as lutas internas e as frustrações da equipe enquanto ela enfrenta as perdas recentes.

A incapacidade dos Eagles de conter o quarterback reserva Drew Lockque orquestrou uma tentativa de vitória no final do jogo, exacerbou ainda mais as suas preocupações.

Philly perdeu três consecutivas

O desempenho do time gerou debates entre os fãs da NFL, com especulações surgindo sobre um possível jogo sujo durante o jogo recente. Adicionalmente, Jason Kelceuma figura proeminente dentro dos Eagles, se pronunciou após as críticas públicas de Hurts ao time, aumentando o escrutínio crescente em torno da dinâmica e do desempenho do time.

Na temporada passada, o Águias perdeu apenas três jogos da temporada regular, mas já ultrapassou esse total faltando três jogos para o fim. Suas chances de garantir o primeiro lugar na NFC são mínimas, e eles podem ter que se contentar com uma entrada curinga na pós-temporada. Apesar disso, eles estão atualmente empatados com o Dallas Cowboys pelo primeiro lugar na NFC Leste, destacando a natureza competitiva de sua divisão.

Enquanto se preparam para o próximo jogo contra o Gigantes de Nova York, as águias devem se concentrar em recuperar o equilíbrio e superar os contratempos recentes. Com o objetivo de garantir uma vitória tão necessária, a equipe pretende enfrentar seus desafios internos e se unir para terminar a temporada com uma nota positiva.