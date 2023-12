Os fãs adoram a última foto de Messi e Antonela torcendo pelos filhos no futebol

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo compartilharam uma foto deles muito felizes nas arquibancadas do centro de treinamento do Inter Miami, onde observavam seus filhos em ação.

Os dois estiveram presentes no fim de semana para ver o filho, Thiago, em ação para a faixa etária mais jovem. Seus outros filhos, Mateus e Cirotambém estão envolvidos com a academia em Inter Miami o que significa que Messi passa mais tempo lá do que o jogador médio.

Ciro, filho de Lionel Messi, marca um gol incrível de backflipParker Johnson

Messi podia ser visto bebendo mate na arquibancada aparentemente vazia, com ele e Antonela vestindo moletons Palm Angels.

A imagem foi um story no Instagram de Antonela e ela marcou o marido, além de colocar um emoji de futebol. É uma imagem muito feliz, que é óptima de ver tendo em conta o stress que o continente em movimento pode trazer, depois de tantos anos na Europa.

Os próximos passos de Messi

Quando os filhos chegarem ao final do atual ano letivo, a família planeja viajar para a Argentina e passar as férias com amigos e familiares em Rosário.

O Inter Miami anunciou que viajará para a Arábia Saudita durante a pré-temporada de 2024 para participar da Riyadh Season Cup, como parte da turnê internacional do clube. A equipe capitaneada por Leo Messi disputará um torneio no qual estarão representados Al Hilal e Al Nassr, os dois clubes que lideram atualmente o campeonato saudita.

As duas partidas do Inter Miami em solo saudita já têm data e horário marcados. Primeiro, eles jogarão na segunda-feira, 29 de janeiro, na Kingdom Arena, em Riad, contra o Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, com craques como Neymar (que está indisponível devido a lesão), Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly e Malcom.