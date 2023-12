Os fãs da NBA estão convencidos de que Ja Morant atirou balas imaginárias na multidão após a vitória do jogo

Grizzlies de Memphis guarda Eu Morant aparentemente não consegue se conter. Ele selou a vitória de seu time na estrada sobre o Pelicanos de Nova Orleans com uma enterrada na noite de terça-feira no Smoothie King Center e pareceu atirar balas imaginárias na multidão enquanto comemorava.

Morant, 24 anos, levou Memphis a quatro vitórias consecutivas desde que voltou de uma suspensão de 25 jogos imposta a ele pelo NBA depois de disparar uma arma de fogo várias vezes nas redes sociais, entre outros incidentes violentos.

JA Morant foi recebido de volta após suspensão de 25 jogos pelo Memphis Grizzlies

Claramente não é uma boa ideia simular o disparo de uma arma quando ele acaba de sair da suspensão, embora a celebração da arma seja apenas uma teoria que se tornou viral depois Banqueta esportiva compartilhou no X. Morant pode muito bem estar fazendo algo totalmente diferente.

O vídeo o mostra realizando algum tipo de gesto com as mãos antes de aparentemente dobrar a aposta, adicionando o que parece ser Morant fingindo atirar com uma bazuca.

Morant marcou 31 pontos para vencer os Pelicans por 116-115 na prorrogação e manter os Grizzlies invictos desde sua estreia na temporada em Nova Orleans, uma semana antes. Memphis teve um recorde de 6-19 antes do retorno de sua estrela.

Ja Morant é seu maior inimigo

Morant foi nomeado o Jogador da Semana da Conferência Oeste na terça-feira, após uma média de 28,8 pontos desde que voltou da suspensão.

Ele também marcou a vitória do jogo contra o New Orleans durante sua estreia na temporada em 19 de dezembro, encerrando um desempenho de 34 pontos.

Ninguém vai argumentar que Morant é um problema para Memphis na quadra, mas são suas travessuras que continuam lhe custando caro. É possível que a NBA o multe pela comemoração.

Morant recentemente se tornou viral por uma interação adorável com sua filha e os fãs estavam convencidos de que ele se tornou um novo protagonista. Grizzlies visitam o Nuggets de Denver na noite de quinta-feira e a estrela de Memphis estará sob o microscópio.