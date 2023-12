Os fãs de Patrick Mahomes e Travis Kelce encontram o bode expiatório perfeito para o Kansas City Chiefs

Bfazer parte do Chefes de Kansas City deve estar entre os trabalhos mais desafiadores no esporte no momento. Estamos falando de uma das equipes mais competitivas de todos os esportes da última década. Estrelas como Patrick Mahomes ou Travis Kelce estabelecemos as expectativas tão altas quanto se pode imaginar e alguns jogadores às vezes não conseguem cumpri-las. Nesta temporada, os Chiefs não têm sido tão prolíficos como na temporada passada. Com um cartel de 8-4, os torcedores já começaram a tentar descobrir quem é o culpado por essas derrotas. Aparentemente, eles parecem ter encontrado o bode expiatório perfeito no wide receiver Márquez Valdés-Scantling. Eles o consideram o principal responsável por não estar à altura dos elevados padrões da equipe.

Isso é realmente culpa de Scantling?

Aqueles que parecem estar mais insatisfeitos com Márquez Valdés-Scantling são aqueles que, em sua tentativa de manter o crédito em seus ídolos, estão desacreditando o wide receiver. Embora um recorde de 8-4 ainda seja ideal para continuar liderando a AFC West, isso definitivamente não é suficiente para ser o cabeça-de-chave do momento. E Chefes de Kansas City os fãs se tornaram extremamente exigentes. Em entrevista recente no vestiário do Chiefs, um repórter perguntou se ele ouvia barulho externo em meio a essas derrotas. Mas Scantling negou que sim e, em algum momento, não entendeu a linha do questionamento.

Chefes os fãs foram rápidos em apontar como o wide receiver não tem responsabilidade pelas recepções perdidas que teve nesta temporada. Provavelmente é melhor para Márquez Valdés-Scantling não dar ouvidos a nenhuma das críticas se quiser voltar o mais rápido possível a uma boa posição dentro de campo. Mas também, as derrotas do jogo são uma responsabilidade colectiva. Mirar num único jogador não deveria acontecer a uma equipa que está 8-4 neste momento. No domingo, o Kansas City Chiefs joga contra o Notas de búfalo e Scantling terá a chance de amenizar essas críticas.