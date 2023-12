Os fãs de Taylor Swift ainda não aceitam Brittany Mahomes: Por favor, pare

Pna estrela Taylor Swift encontrou-se no centro das atenções da mídia social quando surgiu um vídeo mostrando o que parecia ser um encontro estranho com Brittany Mahomesa esposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes.

O incidente ocorreu durante o Chefes‘enfrenta o Empacotadoresonde Taylor aparentemente evitou um abraço de Bretanha.

A cantora de 33 anos e Travis Kelce têm exibido publicamente seu romance, participando de jogos juntos e conhecendo os pais um do outro.

Taylor recentemente deu uma mensagem para Travis durante um show e supostamente se mudou para sua casa de US$ 6 milhões em Kansas City.

Apesar da aparente interação estranha com Bretanhaos dois foram vistos mais tarde juntos em um jato particular indo para Wisconsin para assistir a outro jogo.

A mídia social reage ao incidente

Fãs e usuários de redes sociais reagiram ao vídeo, descrevendo o encontro como “estranho” e alguns até rotulando Bretanha como “desesperado”.

“Brittany Mahomes está tão desesperado por aí Taylor“, escreveu um usuário.

Outro acrescentou: “Bretanha é como aquela garota do ensino médio que realmente queria ser amiga das crianças legais e achava que ela era uma garota legal, e as crianças legais simplesmente não estavam sentindo isso.”

No entanto, os acontecimentos subsequentes mostraram que as duas mulheres continuavam a passar tempo juntas, participando numa festa de Natal com os respetivos parceiros. Taylorescolhas de moda, incluindo um casaco vermelho semelhante ao Bretanha‘s, também despertou interesse entre os fãs.