Os fãs dos Bulls já estão questionando Scottie Pippen se ele falará com Michael Jordan na reunião

Ahá cerca de dois dias, o búfalos de Chicago anunciou seu Anel de Honra evento que acontece em 2024. A ideia é reunir novamente a banda, aquele time lendário que conquistou dois triplos no espaço de uma década. Um plano que deve incluir coisas como Michael Jordan, Dennis Rodman e Scottie Pippen. Os três grandes do Chicago Bulls, mas há uma grande controvérsia entre duas dessas lendas. Como você já sabe, o filho de Michael Jordan está noivo da ex-mulher de Scottie Pippen. Isso pode aumentar a probabilidade de qualquer uma das duas lendas não comparecer ao evento. Os fãs adorariam se pudessem resolver as coisas, mas não será tão fácil.

O vídeo viral de Scottie Pippen provocou uma grande reação dos fãs de Michael Jordan

A postagem de Pippen no Instagram causa ainda mais polêmica

Após o anúncio, o próprio Scottie Pippen decidiu relembrar o passado postando uma imagem icônica do tênis que usava e de sua camisa número 33 pendurada no fundo da imagem. Embora ele estivesse apenas perguntando sobre os famosos NIKE Uptempos, as pessoas queriam saber se ele estava disposto a conversar cara a cara com Michael Jordan. Embora Scottie Pippen normalmente não ouça esse tipo de comentário, sempre há a questão pendente de saber se Jordan estará na mesma sala que Pippen e quão palpável será a tensão entre os dois.

Porque desde ‘The Last Dance’ da Netflix, Michael Jordan e Scottie Pippen evidentemente se separaram como amizade e não conseguiram consertar seu relacionamento desde então. Quando Michael Jordan decidiu se aposentar após o falecimento de seu pai, Pippen foi uma das pessoas que tentou trazê-lo de volta. Eventualmente, ele ajudou a convencê-los e a vencer a segunda turfa juntos. Tantas lembranças e tanto para relembrar durante aquele evento em janeiro. Seria uma pena se algum deles perdesse este evento.