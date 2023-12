Os fãs dos Cowboys querem que os árbitros sejam investigados por deixar Micah Parsons levar uma surra na derrota para os Dolphins

Dallas Cowboys os fãs ficaram furiosos após a derrota do time na semana 16 para o Golfinhos de Miami no sábado, no Hard Rock Stadium, porque os árbitros perderam várias esperas e chamadas de máscara em favor do linebacker Micah Parsonsque registrou apenas meio sack durante a derrota por 20-22.

Parsons, 24 anos, teve dois tackles solo e cinco assistidos, mas não foi o suficiente em uma noite que viu o quarterback dos Dolphins Tua Tagovailoa arremesso para 293 jardas e um touchdown em 24 de 37 passes completos.

Apesar de ser um dos melhores pass rushers da liga, Parsons não conseguiu segurar nos últimos 36 quartos, uma ocorrência quase impossível.

Parsons também foi chamado por agredir o passador em um tackle regular que deu ao Miami uma nova série de descidas na zona vermelha.

Cowboys não conseguem vencer bons times

A narrativa antes do confronto de domingo entre Dallas e Miami era que nenhum dos times conseguiria vencer uma boa concorrência.

Quarterback dos Cowboys Dak Prescott arremessou para 253 jardas e dois touchdowns em 20 de 32 passes completos sem interceptações, mas a defesa de seu time também não forçou nenhuma virada.

Dallas agora cai para um recorde de 10-5, enquanto Miami (11-4) conquistou uma vaga nos playoffs faltando duas semanas para o final de 2023 NFL temporada.