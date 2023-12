Os fãs dos Warriors demonstram amor por Jordan Poole e depois vaiam-no pelo resto da derrota dos Wizards

Feiticeiros de Washington guarda Jordan Poole voltou ao Chase Center na sexta-feira pela primeira vez desde o Guerreiros do Golden State negociei com ele. Os fãs da casa mostraram um pouco de amor ao ex-astro durante um vídeo de homenagem, mas depois esqueceram que ele tocou lá.

Poole, 24 anos, parecia feliz durante o aquecimento antes do jogo quando disse olá para Stephen Curry. O fato de que Draymond Verde está suspenso e não esteve presente tornou a noite mais especial.

Jordan Poole mostra comportamento desrespeitoso durante um intervalo crucial do Wizard

Green, 33, deu um soco em Poole na temporada passada e esse relacionamento nunca foi consertado. Agora que Draymond está suspenso devido a vários incidentes de violência, os fãs podem estar se perguntando se o Golden State trocou o jogador errado.

Poole marcou 25 pontos em arremessos de 7 de 21 na derrota dos Wizards por 129-118 e acertou 3 de 12 do fundo do poço, então talvez eles tenham feito a jogada certa.

Ele marcou um salto de 18 pés para abrir o placar e então errou os próximos cinco arremessos além do arco antes de acertar um. Poole tem lutado muito nesta temporada e os fãs do Warriors vaiando-o todas as vezes na linha de lance livre não ajudaram.

Steve Kerr elogia Jordan Poole

Treinador principal dos Guerreiros Steve Kerr elogiou Poole antes do jogo e explicou por que sabia que os torcedores o receberiam de braços abertos.

“Acho que será uma grande noite. Acho que Jordan terá uma recepção bem merecida de nossos torcedores, que refletirá o quanto ele significou para nosso time enquanto esteve aqui”, disse Kerr. “Portanto, estou entusiasmado por Jordan e será bom vê-lo também a nível pessoal. Sei que muitos dos nossos rapazes estão entusiasmados por vê-lo.”

Curry, de 35 anos, marcou oito cestas de 3 pontos, o melhor da temporada, para 30 pontos, apenas alguns jogos depois de ficar sem gols pela primeira vez em muito tempo.