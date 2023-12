Os gastos dos Dodgers já atingiram US$ 1 bilhão e podem não ser feitos

Tele Los Angeles Dodgers quebraram recordes financeiros repetidas vezes, gastando enormes quantias de dinheiro para recrutar os melhores talentos do beisebol. No entanto, mesmo com uma despesa reportada de mil milhões de dólares, o MLB franquia está preparada para continuar recrutando.

O Dodgers usaram seu poder financeiro para vencer vários outros times na contratação de agente livre Shohei Ohtani, oferecendo à estrela japonesa um incrível contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões – o maior contrato da história do esporte americano.

Shohei Ohtani fica bem de azul com camisa personalizada no jogo do LA Rams

E eles seguiram sua captura com um acordo de 12 anos para trazer Yoshinobu Yamamotoque deve ganhar US$ 325 milhões durante todo o seu contrato.

Isso levou muitos a questionarem por que Dodgers estão gastando tanto e como eles podem pagar por isso. Mas ao analisar os números, alguma contabilidade táctica pode estar por detrás dos seus negócios astutos.

Como os Dodgers exploraram uma brecha

Sua flexibilidade financeira decorre do fato de a equipe estar cerca de US$ 15 milhões abaixo do nível mais alto de impostos de luxo, de acordo com Fangraphs. Além do mais, a duração dos negócios oferecidos pelo Os anjos a equipe mantém os números dos impostos de luxo em números razoáveis.

Yamamoto O acordo, por exemplo, significa que ele está registrado apenas por US$ 27,1 milhões por ano para fins fiscais de luxo. A ESPN relata como seu acordo também inclui uma taxa de US$ 50,6 milhões para o Búfalos Orixseu time no Japão, e um bônus de assinatura de US$ 50 milhões para o jogador.

E com Ohtanio Dodgers concordaram em adiar o dinheiro pago ao jogador de 29 anos. Esses adiamentos significam que ele será contabilizado em US$ 46 milhões nos livros, em oposição a US$ 70 milhões por ano se seu contrato fosse pago antecipadamente, embora eles tenham que pagar o dinheiro mais tarde.

Mais jogadores virão?

De acordo com o The Athletic’s Ken Rosenthalo Dodgers poderia contratar mais dois jogadores – um arremessador titular e um interbases – para adicionar às suas novas adições de alto perfil Yamamoto e Ohtani.

Mesmo sem suas possíveis novas contratações, eles parecem ser uma opção para o Série Mundialque não vence desde 2020, quando superou o Raios de Tampa Bay.

Mas agora eles estão armados com um plantel de classe mundial, parece que os atuais campeões, o rangers do Texaspode ter que se afastar para que uma nova era de domínio comece.