Os jogadores do Pacers não conseguem decidir se querem jogar ou não em Vegas após vencer o Bucks

Tele Pacers de Indiana continuou seu maravilhoso Torneio da temporada da NBA correr na quinta-feira, derrotando o Milwaukee Bucks 128-119 nas semifinais e avançando para o jogo do campeonatoque acontecerá no sábado contra o Los Angeles Lakers.

Após o jogo, Nacho Garcia, do Marca, teve a oportunidade de conversar com alguns jogadores do Pacers e perguntou sobre a possibilidade de comemorando a vitória em Las Vegas. Enquanto alguns jogadores admitiram que queriam ir aos casinos, outros querem manter a discrição até ao final do torneio.

Alguns Pacers querem jogar, outros nem tanto

Amigo Hield: “É tranquilo, porque você gosta de Vegas, mas precisa ser esperto. Não pode enlouquecer.”

Bruce Brown: “Estamos em Las Vegas, então posso apostar um pouco. Posso aumentar um pouco a aposta e jogar mãos maiores, já que temos algum prêmio em dinheiro chegando.”

Benedito Mathurin: “Tenho que ficar trancado. Sei que estamos em Las Vegas, mas temos um grande objetivo… vencer um jogo no sábado.”

TJ McConnell: “Os rapazes querem se divertir, mas acho que esta é mais uma viagem de negócios para nós do que qualquer outra coisa. Há jantares para ir e um pouco de tempo no cassino, mas na maior parte do tempo estamos presos e tentando fazer um corra nessa coisa.”

Parece que a equipe está dividida em 50-50 ao chegar aos cassinos na noite de quinta-feira, mas mesmo aqueles que parecem estar totalmente focado na tarefa em questão: vencendo o torneio da temporada.