Os números brutais do papai Doncic: 35,2 pontos em média desde o nascimento da filha

Luka Doncic acaba de fazer seu oitavo jogo acima dos 30 pontos. Nessa maré de sorte, ele esteve ausente por uma noite.

O motivo: o nascimento de Gabriela, sua filha primogênita. Um bebê pode virar a vida de qualquer pessoa de cabeça para baixo, mas o Dallas Mavericks o armador está indo muito bem.

As provocações de Luka Doncic estimulam a vitória do Mavericks contra o Grizzlies em MemphisX

Nos cinco jogos desde que se tornou pai, ele teve médias de 35,2 pontos, 8,8 rebotes, 12,4 assistências e Dallas conseguiu quatro vitórias consecutivas. Entre fraldas e mamadeiras, a estrela eslovena está muito bem.

Nem está sofrendo do esforço excessivo que lhe é imposto pela ausência de Kyrie Irving. Em quatro desses cinco jogos ele passou mais de 40 minutos em quadra.

Contra o Lakersno segundo jogo em noites consecutivas, ficou em dúvida até o último minuto devido a uma contusão na região lombar.

“Não sei como joguei. Não dormi muito. Tudo dói. Estou ficando velho”, brincou após a vitória por 127 a 125.

Doncic se destacou, marcando 33 pontos e distribuindo 17 assistências. Ele é o NBAé o segundo maior artilheiro do Brasil com média de 32,0 pontos por jogo, perdendo apenas para Joel Embiide o quarto melhor assistente com 8,9 assistências.

Mas foca no coletivo: “Conseguimos duas vitórias seguidas [after the win over the Grizzlies], o que é incrível, especialmente contra um time como o Lakers. Estou muito orgulhoso desses caras.”

No final do jogo, o armador conversava com Lebron James. Eles se defenderam em um duelo terrível (33+8+9 para James do Lakers), mas depois dos jogos eles frequentemente demonstram admiração um pelo outro. O Independentes estrela levou para casa uma camisa autografada do maior artilheiro de todos os tempos da NBA.

A dificuldade de jogar contra Doncic

“Sempre que você joga contra um cara como Luka, que é tão talentoso e bom em passar a bola, mas obviamente também marca, fica difícil”, explicou o armador do Lakers, Austin Reaves, que também elogiou o jogo de Dante Exum. O antigo Barcelona e Partizan O jogador atingiu o recorde da temporada com 26 pontos e sete cestas de três pontos, cinco delas no último quarto.

Doncic ajudou o australiano em quatro dessas quatro partidas no período final. Um deles veio depois que o armador conseguiu passar a bola milímetros Jaxson Hayes.

“Não esperava aquele passe, então fiquei feliz por ter acertado. Significa que Luka confia em mim”, disse Exum, que aproveitou a visão do companheiro, ainda mais desde que se tornou pai. Gabriela chegou com pontos e assistências debaixo do braço.