Os Pistons e os Spurs continuam perdendo – sem um fim claro à vista para as franquias históricas

Tele Finais da NBA de 2005 enfrentou o atual campeão Pistões Detroit contra o incentivo de São Antônio, campeão da NBA na temporada 2002/03. A série foi um clássico – nenhum dos times conseguiu 100 pontos em nenhum jogo, exceto um. Aquela final durou sete jogos completos, com o Esporas emergindo vitorioso após vencer o jogo 7 em Santo Antônio para conquistar seu terceiro campeonato em seis anos.

Avançando 18 anos, os Spurs têm o mesmo treinador – mas uma nova casa no último lugar da classificação da NBA. Nada é igual no Pistõesvencedores em série durante os anos 2000, mas uma equipe que tem sido amplamente irrelevante por mais de uma década.

Blueface foi às lágrimas na NBA com o filho JavaughnInstagram

Detroit e Santo Antônio estão perdendo em uma escala quase sem precedentes no início da temporada 2023/24. Os pistões Derrapagem perdida em 20 jogos é o mais longo da NBA e está flertando com os recordes da liga por futilidade, enquanto a chegada do fenômeno Victor Wembanyama não melhorou a sorte dos Spurs – seu Série de 17 derrotas consecutivas é o segundo mais longo do Associação. Além do mais, um adiamento não parece iminente para nenhuma das equipes, atoladas em reconstruções com margens estreitas.

A falha dos pistões não era esperada

O maior número de pontos da temporada na noite de segunda-feira não foi suficiente para Detroit para quebrar sua derrapagem de seis semanas. O Pistões perdeu 131-123 para o Copa da NBA finalista Pacers de Indiana e viu seu recorde cair para 2-21. Detroit venceu 17 jogos durante a temporada 2022/23 – está a caminho de vencer apenas Sete esta estação.

Os Pistons não podem culpar a lesão do guarda estrela Cade Cunningham desta vez. Cunningham, que disputou apenas 12 partidas na temporada passada devido a uma cirurgia na canela, está saudável e com média de 22 pontos, com sete assistências por jogo em um time sem ataque. Mas mesmo a primeira escolha geral tem lutado para chutar a bola com eficiência, arremessando menos de 43 por cento do campo e menos de 34 por cento da faixa de três pontos.

Detroit espera virar uma esquina nesta temporada após nomear Monty Williams em um contrato de 10 anos que o tornou o NBAo treinador mais bem pago do Brasil. Mas Willians foi criticado por não conseguir desenvolver os jovens jogadores do Pistons depois de quatro temporadas treinando um Fênix Sóis equipe que estava no modo win-now. Director Geral Tróia Tecelãoque assinou uma prorrogação de contrato antes da temporada, também foi criticado por não ter conseguido cercar Cunningham, guarda Jaden Iveye avançar Ausar Thompson com atiradores veteranos – ou jogadores com experiência pós-temporada.

Em vez disso, Detroit ocupa o 27º lugar na classificação ofensiva e o 25º na classificação defensiva – muito longe do apogeu dos Pistons em meados dos anos 2000, um período ao qual a liderança da franquia prometeu retornar. É muito mais provável que eles retornem à loteria em 2024, com as melhores chances de conseguir a escolha geral número 1 pela segunda vez em quatro anos.

Os Spurs têm Wemby… e nada mais

Ao contrário do Pistõeso Esporas na verdade, ganhou um jogo durante o mês de novembro – mas depois perdeu o restante.

Aos 3-19, Santo Antônio tem o pior histórico do Conferência Oeste e está a caminho de sofrer temporadas consecutivas de 60 derrotas pela primeira vez na história da franquia. A defesa dos Spurs está ligeiramente melhor do que há uma temporada – atribuível em parte ao O animalchegada – mas o ataque deles é o NBAé o pior. Eles marcaram apenas 82 pontos na derrota na noite de segunda-feira para o Foguetes Houston.

Wembanyama teve exibições elétricas – como um desempenho de 21 pontos e 20 rebotes contra o búfalos de Chicago na semana passada – mas ele está arremessando apenas 43% do chão e horríveis 25% na faixa de três pontos. O adolescente francês ainda está encontrando seu jogo, e jogadores complementares como o jovem de 20 anos Jeremy Sochan e 23 anos Devin Vassell estão crescendo ao seu redor também.

Mas como DetroitSan Antonio simplesmente não consegue voltar à coluna das vitórias – e os jovens jogadores em quem essas franquias depositaram suas esperanças podem lutar para sair de debaixo da montanha de derrotas.