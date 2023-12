Os planos de Ano Novo de Taylor Swift incluem eventos temáticos: Travis Kelce estará lá?

Aquando o ano chega ao fim, Taylor Swift continua a atrair os holofotes antes das celebrações da véspera de Ano Novo em todo o país. Os fãs estão se preparando para receber 2024 no verdadeiro estilo Swift, com vários eventos em homenagem ao ícone pop.

Em Washington, DC, um restaurante convida os fãs para um brunch de Ano Novo com tema Swift, incentivando os participantes a exibir roupas inspiradas na Eras Tour enquanto desfrutam de mimosas e bellinis sem fundo.

Uma boate de São Francisco está preparada para sediar uma “Taylor Swift NYE Extravaganza” apresentando músicas dançantes de todas as épocas de sua carreira, com roupas inspiradas em Swift altamente incentivadas.

Enquanto isso, um sports bar em Newport Beach, Califórnia, promete um open bar com “tudo o que você puder beber” e música Swift contínua durante toda a noite.

Planos para a véspera de Ano Novo de Swift

Enquanto giram as especulações sobre os planos de Swift para a véspera de Ano Novo, os fãs antecipam sua presença no jogo dos Chiefs contra o Cincinnati Bengals em Kansas City para assistir namorado Travis Kelceespecialmente depois que sua família compareceu ao jogo do dia de Natal em trajes festivos.

Swift, conhecida por organizar festas memoráveis, já deu uma festa “épica” de Ano Novo em sua casa em Nova York em 2018, quebrando um hiato de dois anos de compartilhar suas famosas celebrações do 4 de julho nas redes sociais.

Em 2020, Swift se despediu do ano tumultuado vestindo uma fantasia peluda de urso marrom, capturando o sentimento coletivo de dizer adeus a 2020.

A narrativa também investiga a passagem de ano do cantor em 2008, marcada por uma infame atuação em “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest”.