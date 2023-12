Os quatro semifinalistas do College Football Playoff estão prontos. Quem se juntou a Michigan e Washington?

EUFoi uma das decisões mais complicadas para o Comitê de seleção nos últimos anos; porém, após um longo debate, finalmente conhecemos as quatro equipes que irão disputar o Eliminatórias de futebol universitário de 2023.

Como esperado, o Carcajus de Michigan e Huskies de Washingtonambos invictos em 13-0já havia garantido a vaga nas semifinais.

Os outros dois pontos não eram tão claros desde o Seminoles do estado da Flórida (13-0), o Maré Carmesim do Alabama (12-1), e o Longhorns do Texas (12-1) teve grandes méritos para entrar na briga pelo título.

No final, a comissão de seleção decidiu atribuir as duas vagas restantes a Alabama e Texasconsiderando-os de maior mérito do que Estado da Flórida.

