Os Ravens venceram os propensos a erros Jaguars por 23 a 7 pela quarta vitória consecutiva e garantiram a vaga nos playoffs da AFC

Lamar Jackson lançou um passe para touchdown e fez a jogada da noite quando evitou um sack e lançou para Isaiah Likely perto da linha do gol, e o Corvos de Baltimore garantiu uma vaga na pós-temporada com uma vitória por 23-7 sobre o Jaguares de Jacksonville no domingo à noite.

Gus Edwards correu para um touchdown para o Corvos (11-3), que venceu a quarta consecutiva e deu um passo mais perto de garantir o primeiro lugar e a vantagem de jogar em casa durante os playoffs da AFC.

Os Jaguars (8-6) perderam a terceira derrota consecutiva – todos contra times da AFC North – e empataram com Houston e Indianápolis na liderança da AFC South. Erros autoinfligidos foram um elemento comum na derrapagem de Jacksonville.

Trevor Lawrence se atrapalhou duas vezes na última decepção, incluindo uma no quarto período que essencialmente selou BaltimoreÉ a oitava vitória nos últimos nove jogos.

Este pode ter sido caro para o Corvos.

Novato promissor correndo de volta Keaton MitchellEu machuquei o joelho esquerdo no início do quarto período e fui rapidamente descartado. Os replays mostraram que seu joelho dobrou de maneira estranha durante uma corrida. Ele fez um sinal de positivo ao sair da linha lateral em um carrinho.

Os corvos também perdeu o left tackle titular Ronnie Staley (concussão) e o free safety Marcus Williams (virilha).

Jackson, Edwards, Provavelmente e uma defesa de elite fez o suficiente para superar as lesões.

Jackson arremessou 171 jardas – 70 delas para Likely – e correu mais 97. Eduardo adicionou 58 no chão e Mitchell tinha 73 antes da lesão.

Lourenço arremessou para 264 jardas, incluindo um touchdown de 65 jardas para Jamal Agnew que deu vida aos Jaguars após um primeiro tempo sem gols. Mas os Ravens responderam com uma jogada improvável.

Jackson evitou Dawuane Smoot saco, rolou para a direita e lançou um passe perto da linha do gol. Provavelmente superou o cornerback Darious Williams e o safety Andrew Wingard para a recepção. Edwards marcou duas jogadas depois.

O Jaguares teve quatro chances de gol no primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar nenhuma delas. Eles conseguiram 181 jardas, o máximo de um time no primeiro tempo desta temporada que não marcou.

Brandon McManus perdeu dois field goals de mais de 50 jardas, e Lawrence inexplicavelmente se atrapalhou na linha de 18 jardas de Baltimore. Lawrence simplesmente perdeu a bola enquanto lutava em uma jogada de terceiro para 17. Ele não iria conseguir a primeira descida, mas Jacksonville certamente estava ao alcance de McManus.

LourençoO segundo erro foi ainda mais complicado. Depois de conectar com Zay Jones por 36 jardas e colocar o Jaguares no 5 com 15 segundos restantes para o intervalo, Lourenço provavelmente deveria ter acertado a bola e parado o relógio. Em vez disso, ele jogou um short para o novato Parker Washington, que não conseguiu sair dos limites e assistiu impotente o tempo acabar.

Some tudo e o Jaguares poderia ter aumentado 16-10 no intervalo. Em vez disso, eles perdiam por 10-0.

SEM CHAMADA QUESTIONÁVEL

O primeiro dos dois field goals errados de McManus foi um arremesso de 50 jardas que bateu na vertical direita no primeiro quarto. Ele provavelmente deveria ter feito tudo de novo.

As autoridades não conseguiram lançar uma bandeira sobre Mitchell depois que ele encontrou McManus enquanto ele terminava sua sequência. Titular Logan Cooke discutiu veementemente com as autoridades, que mais tarde ficaram de fora para se explicar Cooke e o técnico Doug Pederson. O árbitro aposentado da NFL e atual analista de regras da NBC, Terry McAulay, disse que os Ravens deveriam ter sido penalizados em 5 jardas na jogada de quarta para 7.

SACK SACK

Corvos o tackle defensivo Justin Madubuike empatou um recorde da NFL ao registrar pelo menos meio sack em 11 jogos consecutivos. Madubuike demitiu Lawrence no quarto lugar para empatar o recorde de Jared Allen, Chris Jones, Trey Hendrickson e Shaun Ellis.

PRINCIPAIS LESÕES

Jaguares WR Zay Jones, que recentemente retornou de uma lesão no joelho, distendeu um tendão da coxa no quarto. Ravens S Kyle Hamilton jogou devido a uma lesão no joelho que o colocou como questionável. Ele terminou com sete tackles.

A SEGUIR

Baltimore: Joga em São Francisco no Natal, outro confronto no horário nobre entre líderes de divisão da costa oposta.

Jacksonville: Joga em Tampa Bay em 24 de dezembro, também um jogo com líderes de divisão.