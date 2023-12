Os Spurs criaram o molho picante ‘Por Vida’, alegando que representa a sua cultura. Não é?

Spurs e Humble House lançam molho picante “Por Vida”. Em um comunicado de imprensa recente, o San Antonio Spurs apresentou sua mais recente colaboração com a empresa local Humble House – o molho picante exclusivo “Por Vida”.

Este movimento faz parte do Esporas esforços contínuos para incorporar sabores locais em suas ofertas, após parcerias de sucesso com restaurantes como Burgerteca e La Gloria.

Com uma população hispânica significativa em Santo Antônioessas colaborações não apenas diversificam o cardápio dos Spurs, mas também homenageiam a rica tapeçaria cultural da cidade.

Abordagem Sabor em Primeiro Lugar para todos os paladares

Destaca-se o molho picante “Por Vida” por seu nível de tempero suave, enfatizando o sabor em calor intenso. Elaborado para agradar a uma ampla variedade de gostos, o molho promete um toque sutil, mas satisfatório, tornando-o um complemento versátil para vários pratos.

Infundido com pimenta preta defumada e pimentão carbonizado, captura o sabor autêntico do centro do Texas. De bifes a tacos e churrasco, este molho picante promete elevar a experiência gastronômica, garantindo que seja um alimento básico para Torcedores do Spurs e entusiastas da comida.

Expandindo o universo culinário dos Spurs

Este não é o primeiro empreendimento culinário do San Antonio Spurs. Depois do sucesso do molho picante “Por Vida”, que se segue à torra de café “Por Vida” lançada no ano passado em colaboração com a Estate Coffee, a equipa continua a misturar sabores desportivos e locais.

Esta fusão deliberada de desporto e artes culinárias não só amplia a marca dos Spurs, mas também apoia as empresas locais. A colaboração com a Humble House é uma prova do compromisso da equipe em apresentar os sabores únicos de San Antonio e, ao mesmo tempo, criar experiências memoráveis ​​para seus fãs.

Humble House: Criando excelência culinária com um propósito

Nos bastidores, o molho picante “Por Vida” ganhou vida pela Humble House, fundada por um graduado do Culinary Institute of America. Com uma filosofia centrada no fornecimento de alimentos frescos e saudáveis ​​a todos, a Humble House alinha-se com o compromisso dos Spurs com a comunidade e a qualidade.

Luis Morales, fundador da Humble House, agradeceu a parceria, destacando a importância de colaborar como parte integrante da identidade de San Antonio. Esta colaboração não só traz um novo sabor a San Antonio, mas também simboliza a intersecção entre esportes, cultura e empreendedorismo local.