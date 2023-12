Os Titãs deveriam começar “danificados” com Will Levis, apesar da eliminação nos playoffs?

RO novato quarterback do Tennessee Titans, Will Levis, deixou o jogo da semana passada contra o Houston Texans após um desagradável sack na prorrogação.

O Titãs não conseguiu encontrar um W depois que sua saída foi oficialmente eliminada da disputa dos playoffs.

Segundo a equipe, Levis tem uma torção no tornozelo e seu status é questionável para o confronto do próximo domingo contra o Seattle Seahawks em Semana 16.

Técnico Mike Vrabel: status de Levis incerto

Durante Segunda-feira conferência de imprensa da manhã, Titãs treinador principal Mike Vrabel deu uma atualização sobre Levi’s condição à mídia e confirmou que a eliminação do time na pós-temporada não será um fator decisivo na disponibilidade do quarterback.

Vrabel disse, “Não acho que isso pese necessariamente na decisão agora… Queremos ter certeza, primeiro, de que Will pode se proteger e que ele pode fazer seu trabalho de acordo com as expectativas que temos..

“Realmente, o mais importante é que qualquer jogador possa se proteger durante o jogo. É segunda-feira agora. Ele está dolorido, obviamente, como muitos outros jogadores. E veremos como vão as coisas.”

Vrabel também deu um pouco de conhecimento Levi’s lesão confirmando que esta não é uma lesão nova. Na verdade, o quarterback já aparece há algum tempo nos relatórios de lesões do time devido à lesão no tornozelo.

Quando perguntaram ao técnico se o time estava preparado para jogar Ryan Tannehill em vez de Levis , Vrabel disse, “Veremos onde estamos com base na saúde de Will… e manteremos vocês atualizados.”

O Titãs cronograma para o restante do 2023 a temporada regular fará com que eles sejam os anfitriões do quente Seattle Seahawks em casa neste domingo, seguido de uma viagem para Houston para enfrentar o Texanos em Semana 17.

Eles terminarão a temporada em casa, em Estádio Nissan contra o Jaguares de Jacksonville.