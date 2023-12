Os Vikings fazem uma mudança no quarterback: Josh Dobbs sai, veterano de 6 anos entra em cena

Tele Minnesota VikingsA temporada de 2023 se desenrolou de uma forma que ninguém esperava. Lesões, especificamente em muitas das estrelas ofensivas do time, forçaram Minesota confiar em sua profundidade e defesa para vencer jogos. E depois de um início de 1-4, o Vikings se recuperaram para vencer seis de oito, e Minnesota atualmente ocupa uma vaga nos playoffs NFC.

Mas não tem sido bonito. Os Vikings apenas venceram o Invasores de Las Vegas no domingo por um placar de 3 a 0. Foi o segundo jogo consecutivo do Minnesota com menos de 300 jardas de ataque e herói cult Josué Dobbs completou apenas 10 de suas 23 tentativas de passe para 63 jardas – perdendo o recebedor estrela Justin Jefferson a uma lesão no peito no processo.

Na terça-feira, os Vikings oficializaram: Dobbs não será mais o titular atrás do centro. Nick Mullens assumirá o comando enquanto Minnesota enfrenta uma série de jogos vitais para encerrar a temporada regular.

Quem é Nick Mullens?

Mullensnatural de Little Rock, Arkansasjogou por três NFL equipes desde que entraram na liga em 2018. O Vikings adquiriu a Mullens da Invasores para uma escolha condicional no draft em 2022 e, no domingo, o jogador de 28 anos fará sua primeira aparição como titular desde 2021.

Mullens fez 17 partidas como titular na carreira São Francisco 49ers e a Cleveland Browns e possui um recorde de 5-12. O antigo Sul do Mississipi o quarterback fez cinco aparições de alívio desde que ingressou Minesotae ele completou nove de seus 13 passes para 83 jardas na vitória com poucos gols dos Vikings no fim de semana passado.

Vikings mancando até a linha de chegada

É incomum para uma equipe em Minesotapara passar por quatro quarterbacks diferentes e acabar chegando aos playoffs de qualquer maneira. Mas então, o Vikings é um time incomum – eles jogaram 12 jogos com um placar em um total de 13.

Mullens terá a tarefa de guiar Minnesota em um último jogo fora da conferência – contra Jake Browning e a Bengalas em Cincinnati – antes de terminar a temporada com três jogos consecutivos contra NFC Norte rivais. É provável que os Vikings precisem derrotar o líder da divisão Leões de Detroit pelo menos uma vez para retornar aos playoffs.