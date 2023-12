Os Vikings recebem notícias promissoras sobre WR Justin Jefferson depois que ele foi levado ao hospital com lesão no peito

Vikings receptor amplo Justin Jefferson foi levado ao hospital após ser atingido no peito durante a vitória do Minnesota por 3 a 0 sobre o Invasores de Las Vegas no domingo, mas ele voltou para Estádio Allegiant e depois voei para casa com a equipe.

“Sinta-se bastante encorajado com as primeiras notícias sobre Justin”, treinador Kevin O’Connell disse. “Teremos que ver em uma semana curta como conseguiremos superar isso.”

Minnesota joga em Cincinnati no sábado.

O’Connell disse Jeferson fez radiografias para ter certeza de que não houve danos internos depois que ele se machucou no segundo tempo.

“Achei que os médicos fizeram um ótimo trabalho ao fazer o que deveriam no momento, que é garantir que evitássemos algumas coisas potencialmente graves”, disse O’Connell. “Pelo que me disseram, parece que evitamos qualquer coisa significativa ali.”

Jeferson, o Jogador Ofensivo do Ano da AP NFL em 2022, acertou um chute do safety Marcus Epps enquanto subia alto para pegar um passe de 15 jardas. Não havia bandeira para acertar um recebedor indefeso.

Isso foi JefersonO primeiro jogo de volta depois de ter perdido os sete jogos anteriores devido a uma lesão no tendão da coxa.

O’Connell não abordou se um pênalti deveria ter sido marcado, mas disse que estava “incrivelmente desapontado por (Jefferson) apenas saber o quanto significava para ele voltar ao campo. Você podia ver isso na jogada em que aconteceu, um lançamento alto pelo meio, uma jogada crítica de terceira descida, ele vai e faz a jogada.

“Esse é Justin Jefferson bem ali.”

Jeferson fez história na equipe antes de sair. Ele recebeu um passe de 12 jardas que o levou a ultrapassar Randy Moss e conquistar o maior número de jardas recebidas por um jogador dos Vikings em suas primeiras quatro temporadas. Moss teve 5.396 jardas de 1998 a 2001, e Jefferson está com 5.423.