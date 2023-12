Os WAGs dos chefes se reúnem? Brittany Mahomes leva sua amizade com Taylor Swift a um novo nível

Taylor Swift é a Personalidade do Ano de 2023 da revista TIME, e ninguém está mais feliz do que sua nova melhor amiga, Brittany Mahomes. A esposa do quarterback Patrick Mahomes não hesitou em recorrer às redes sociais para demonstrar a sua alegria por Swift prêmio.

Desde que a cantora começou seu romance altamente divulgado com Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelceela se tornou muito próxima de Bretanha. Ambas as mulheres foram vistas nos camarotes do Estádio Ponta de Flecha e repetidamente tiveram noites de garotas na companhia de outras celebridades.

Mais recentemente, os internautas especularam que Rápido estava até pegando roupas emprestadas de Mahomes quando ela foi vista vestindo um casaco idêntico ao Bretanha usava para um Chefes jogo do ano passado.

No entanto, todos estes sinais de amizade atingiram um novo nível quando Mahomes visitado Swift conta ligada X para “como” as três capas que TEMPO dedicado a ela como seu Pessoa do Ano.

As três capas da TIME

Em primeiro, Taylor pode ser visto em uma foto de peito para cima vestindo uma blusa verde com apliques brilhantes. A publicação acumulou mais de 220.000 curtidas e 5.400 comentários até agora.

No segundo, Rápido posa em uma malha preta e meia-calça com seu gato “Benjamim Botão” deitado em seu pescoço. A postagem tem 544.000 curtidas e 12.000 comentários.

A terceira mostra um close-up do cantor rosto com roupas casuais, embora mais apropriadas para o inverno. A postagem tem 78.000 curtidas e 2.900 comentários até agora.

A entrevista com Taylor Swift

Entre os temas que o “Sangue ruim” cantora abordou na entrevista com TEMPO foi seu gosto recém-descoberto pelo futebol. Tanto o NFL e a Chefes fizeram grande alarde sobre a confissão em suas redes sociais.

Ela também falou pela primeira vez publicamente sobre seu romance com Kelceque ela disse serem apenas duas pessoas que se apoiam em suas respectivas atividades.

Nesse sentido, vale lembrar que a cantora já participou de diversos Kelce’s jogos, tanto em casa como fora. Por sua vez, ele viajou para Argentina para o primeiro concerto da etapa internacional de SwiftTurnê Eras.

Rápido relembrou na entrevista como começou seu romance, mas só o tempo dirá onde um relacionamento que cresceu no Olho público Irá.