ÓTIMA NOTÍCIA: Mães solteiras do Bolsa Família receberão ADICIONAL

O Bolsa Família, um programa de distribuição de renda do governo brasileiro, está trazendo boas notícias para as mães solteiras do país. Uma nova atualização no programa permitirá que essas mães recebam um mega pagamento adicional, ajudando-as a lidar com as dificuldades financeiras.

Novas Atualizações no Bolsa Família

Iniciando nesta segunda-feira (11), o Bolsa Família começará a fornecer um valor adicional mínimo de R$ 600 para as famílias lideradas por mães solteiras. Esse aumento no auxílio será possível por meio de pagamentos de programas complementares integrados ao Bolsa Família.

Como Acessar o Benefício Adicional

Para ter acesso a esses valores adicionais, é crucial manter o cadastro atualizado no Cadastro Único. Manter as informações atualizadas no CadÚnico, um banco de dados do governo federal, é um procedimento simples e acessível aos beneficiários. Ao manter os dados atualizados, o acesso aos benefícios do programa é garantido.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Aqui estão os benefícios adicionais que as mães solteiras podem esperar do Bolsa Família:

Benefício Variável Familiar Nutriz: Aumenta em R$ 50 o pagamento por cada integrante da família com até seis meses de idade. Benefício de Renda de Cidadania: Concede um adicional de R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar: Assegura que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600. Benefício Primeira Infância: Acrescenta R$ 150 por criança de até sete anos pertencente à família.

Além disso, também é possível receber o pagamento bimestral do Vale Gás, que a cada dois meses disponibiliza o valor médio de um botijão de gás de 13 kg. Em dezembro, o pagamento será de R$ 110.



Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Dezembro

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

Final do NIS Data do Depósito 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

Estatísticas Sobre Mães Solteiras no Brasil

Sete em cada dez mulheres no Brasil são mães, sendo que metade delas são mães solo. A pesquisa do Datafolha revela que a maioria das mães brasileiras é composta por mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas, totalizando 55% do conjunto, enquanto 45% vivem com um companheiro ou companheira.

A Realidade das Mães Solteiras no Brasil

De acordo com o levantamento, 69% das mulheres possuem pelo menos um filho, com uma média de idade de 43 anos para todas as mães no país. O estudo foi realizado entre mulheres acima de 16 anos em 126 cidades, entre os dias 9 e 13 de janeiro deste ano, com 1.042 entrevistas, apresentando uma margem de erro de três pontos percentuais.

Educação e Maternidade no Brasil

Outro dado relevante é que mulheres sem filhos têm uma probabilidade 112% maior de terem estudado até o ensino superior em comparação com aquelas que são mães de crianças pequenas. Em relação à educação, a pesquisa evidencia que 36% das mulheres sem filhos frequentaram a universidade, enquanto somente 9% concluíram apenas o ensino fundamental.

Educação das Mães Brasileiras

Entre as mulheres que são mães, 28% daquelas com filhos até 12 anos têm o ensino fundamental completo, chegando a 42% entre as mães de jovens de 13 a 17 anos. No entanto, em ambos os grupos, apenas 17% das mulheres completaram o ensino superior.

Essas novas atualizações no Bolsa Família são boas notícias para as mães solteiras no Brasil. Com o adicional mínimo de R$ 600 e outros benefícios complementares, essas mães terão um pouco mais de alívio financeiro. É essencial que todas as mães solteiras mantenham seus cadastros atualizados no Cadastro Único para garantir acesso a esses benefícios.