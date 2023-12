Ouribank ABRE VAGAS para Analista, Estagiário, Gerente e mais!

A Ouribank, empresa que possui mais de 40 anos de história sendo referência em câmbio, estando cada vez mais integrada, está contratando novos funcionários para compor o seu time.

Quer dizer, antes de falar mais sobre a empresa que otimiza experiências e reforça o espírito transformador, sempre com novas oportunidades para colaboradores e talentos, veja a lista de vagas ofertadas:

Analista de Câmbio Júnior – São Paulo – SP – Efetivo: Análise de legalidade e fundamentação econômica – documentos nacionais e estrangeiros societários, contratos diversos, balanços e documentos de amparo às operações de câmbio (empréstimos, investimentos, distribuição de dividendos, entre outras), por cliente PJ e PF;

Analista de Câmbio Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Governança – ITSM – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de PLD – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – São Paulo – SP e Híbrido – Banco de talentos;

Cientista de Dados – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Comercial – Mass Payments – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Net – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) em Compliance – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente Comercial de Câmbio – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente PLD/FT – São Paulo – SP – Efetivo;

Tech Lead – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Ouribank

Falando mais sobre a Ouribank, vale frisar que a empresa é um banco que olha para o horizonte e abre caminhos para os clientes ampliarem suas fronteiras. Tem o compromisso de levar projetos e pessoas além.

Com a solidez de quem é referência em câmbio e a eficiência de uma oferta ampla em serviços financeiros. Conta com um atendimento especializado e parceiro, que está com você em toda a jornada para viabilizar oportunidades.

Confira alguns benefícios

Salário compatível com o mercado;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

13ª Cesta de Vale Alimentação;

Plano de Saúde e Odontológico;

Auxílio Creche para filhos de até 5 anos e 11 meses;

Seguro de Vida em grupo, sem custo;

Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;

Parceria com a TotalPass;

Participação nos Lucros e Resultados (PLR) – conforme convenção coletiva.



Você também pode gostar:

Como se candidatar?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o NC!