Packers lideram fio a fio e ganham um stunner de domingo à noite na frente de Taylor Swift

Jordão Amor conectado com Christian Watson em dois de seus três passes para touchdown e o ressurgente Green Bay Packers venceu seu terceiro jogo consecutivo, 27-19 Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City no domingo à noite.

O Empacotadores marcou touchdowns em três de suas primeiras quatro tentativas e nunca perdeu, com sua defesa fazendo duas grandes paradas nos últimos 5 minutos e meio. Baía Verde derrubado Mahomes‘ passa para a end zone na jogada final do jogo.

Os Packers (6-6) melhoraram seu recorde de dezembro para 16-0 sob o comando do técnico Matt LaFleur. O único time a vencer mais jogos consecutivos em dezembro foi o Carregadores de San Diego com 18 jogos consecutivos de 2006-09, antes de se mudarem para Os anjos.

Amor acertou 25 de 36 para 267 jardas. Final apertado Ben Sims teve uma recepção de 1 jarda em seu primeiro touchdown na carreira, e Love adicionou passes TD de 9 e 12 jardas para Watson.

Mahomes acertou 21 de 31 para 210 jardas com um passe para touchdown e uma interceptação para o Super Bowl campeão Chefes (8-4), que perdeu para o astro pop Taylor Swift pela primeira vez. Cidade de Kansas havia vencido seus quatro jogos anteriores Rápido compareceu desde o início de seu relacionamento com o tight end Travis Kelce.

Kansas City ainda lidera o AFC Oeste mas ficou atrás de três outras equipes na posição de cabeça-de-chave da conferência.

Isaías Pacheco correu para 110 jardas e um touchdown antes de ser expulso por soco Keisean Nixon durante uma briga na série final do jogo. Noah Gray teve uma recepção de TD de 2 jardas no início do quarto período que deixou Kansas City a duas jardas.

Mahomes teve algumas chances tardias de empatar o jogo ou assumir a liderança.

Kansas City teve uma primeira descida logo depois do meio-campo quando Nixon pegou o passe de Mahomes destinado a Skyy Moore com 5:14 restantes. A virada criou um field goal de 48 jardas por Anderson Carlson isso fez 27-19.

Kansas City recuperou a bola aos 30 minutos, faltando 1:09 para o fim e sem tempo limite restante.

Mahomes correu 10 jardas e foi atingido por Jonathan Owens ao sair de campo, causando uma falta pessoal que colocou a bola aos 45 do Green Bay. Arroz Rashee então pareceu se atrapalhar, com o Green Bay Corey Ballentine devolvendo-o para um touchdown decisivo, mas os replays mostraram Arroz caiu antes da bola se soltar.

Kansas City não conseguiu capitalizar.

Os Chiefs defenderam em vão uma chamada de interferência de passe em uma longa incompletude para Márquez Valdés-Scantling no minuto final. Os Chiefs tiveram a bola aos 33 de Kansas City na jogada final do jogo, quando Mahomes jogou contra a multidão, e houve bastante contato antes que a bola caísse no chão.

Relatório de lesão

Chefes: LIBRA Drue Tranquilo saiu com uma concussão no primeiro quarto. S Bryan Cook foi retirado de campo com uma lesão no tornozelo no terceiro quarto. RB Jerick McKinnon (virilha) não jogou.

Empacotadores: Watson machucou o tendão da coxa enquanto corria para uma primeira descida no final do quarto período. CB Jaire Alexandre (ombro) perdeu o quarto jogo consecutivo. RB Arão Jones (joelho) e TE Josias Deguara (quadril) estavam fora pelo segundo jogo consecutivo.

A seguir

Chefes: Hospedar Búfalo próximo domingo.

Empacotadores: No Gigantes de Nova York na segunda-feira, 11 de dezembro.