Paddy Pimblett espera que Leon Edwards envie Colby Covington ‘para o reino das sombras’ por causa de comentários polêmicos

Paddy Pimblett prevê que Colby Covington pagará por seu comentário sobre o falecido pai de Leon Edwards na coletiva de imprensa do UFC 296.

Pimblett, que enfrentará Tony Ferguson no card pay-per-view de sábado em Las Vegas, foi questionado por Chris Weidman sobre a chance de Covington em Edwards na coletiva de imprensa e se é possível cruzar a linha na promoção da luta.

“Isso foi longe demais, eu queria pular e dar um soco na nuca dele”, disse Pimblett no show de pesagem do UFC. “Eu queria bater nele. Isso foi longe demais. Você não pode dizer algo sobre o pai de alguém.

“Se alguém dissesse algo sobre a avó da minha avó, eu pularia e daria um soco na cara dele.”

Pimblett teve seus próprios momentos acalorados na coletiva de imprensa com seu oponente, mas eles mantiveram as coisas principalmente relacionadas à luta. “The Baddy” – que retorna ao octógono pela primeira vez em mais de um ano após uma sequência de seis vitórias consecutivas – relembra o momento em que Edwards reagiu ao comentário de Covington, e o atual campeão dos meio-médios precisando ser contido antes de fazer sua previsão para a luta do evento principal.

“Com razão, [Edwards needed to be held back]”, disse Pimblett. “Espero que ele bata [Covington] limpar. Espero que ele o envie para o reino das sombras.

“Acho que ele vai sair pensando no pai e nocauteá-lo. Não consigo imaginar Colby Covington durando cinco rounds com ele. Eu sei que ele tem cardio, ele tem quedas. Se Usman não aguentasse [Edwards] para baixo – e eu sei que a matemática do MMA não funciona, mas o Colby não conseguiu derrubar o Usman, ele não vai conseguir derrubar o Edwards. Posso ver Edwards espancando-o por três rounds e depois nocauteando-o.”