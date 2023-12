Paddy Pimblett quer que Tony Ferguson saia com vitória – mas não no UFC 296

Paddy Pimblett está ansioso para ver Tony Ferguson cavalgando ao pôr do sol com a mão levantada. Algum dia.

No momento, “The Baddy” tem uma coisa em mente: levar Ferguson à sétima derrota consecutiva quando se enfrentarem no UFC 296, neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Pimblett é uma das estrelas mais comentadas do MMA, enquanto Ferguson, de 39 anos, busca a primeira vitória desde 2019.

Ferguson, ex-campeão interino dos leves, recusou a sugestão de se aposentar, mas Pimblett espera que, quando Ferguson pendurar as luvas no futuro, seja após uma vitória.

“É uma honra poder lutar contra Tony Ferguson”, disse Pimblett no media day do UFC 296 na quarta-feira. “Um dos melhores pesos leves de todos os tempos. Quando eu era criança assistindo o UFC aos 15, 16 anos, quando comecei a treinar, ele estava no UFC naquela época. Eu estava assistindo ele lutar então. Então é como aquele clichê quando seus heróis se tornam seus rivais. É um deles. Até eu quero ver Tony vencer, mas não posso deixá-lo fazer isso às minhas custas. Isso não está acontecendo.”

No seu auge, Ferguson foi inquestionavelmente um dos melhores pesos leves do mundo. De 2013 a 2019, ele registrou 12 vitórias consecutivas e conquistou o cinturão interino do UFC, antes de finalmente ser parado por Justin Gaethje no UFC 249. “El Cucuy” não venceu desde então.

Embora esteja claro que Ferguson perdeu um passo depois de anos de guerras, Pimblett está se preparando para a melhor versão de seu oponente.

“Isso é o que acontece quando você chega a essa idade”, disse Pimblett. “Ele fará 40 anos em poucos meses e acho que ao longo dos anos ele confiou em sua capacidade atlética e em sua velocidade para tirá-lo de certas situações e, obviamente, quando você chega aos 39, você perde tudo isso. Mas treinei para o Tony que enfrentou Donald Cerrone e Anthony Pettis e Edson Barboza e Kevin Lee. Não me preparei para o Tony que enfrentou Bobby Green e Nate Diaz.”

Não há como dizer em que estado Ferguson estará na noite da luta enquanto ele tenta acabar com sua crise, mas o veterano ganhou muitas manchetes com a notícia de que está treinando com o popular guru do fitness David Goggins. Pimblett não tem certeza até que ponto essa parceria beneficiará Ferguson, mas sabe que quando se trata de guerra mental, ele leva vantagem.

“Um de meus amigos me disse: ‘Tony está a caminho de Las Vegas’”, disse Pimblett. “Eu estava tipo, ‘Ele é?’ fui ver o dele [Instagram] história e ele me bloqueou. Um pouco estranho, mostra que estou na cabeça dele.

A carreira de Pimblett tem caminhado na direção oposta à de Ferguson. Desde a derrota para Soren Bok em setembro de 2018, Pimblett venceu seis lutas consecutivas, incluindo um início de carreira no UFC por 4 a 0. Uma polêmica vitória por decisão sobre Jared Gordon em sua luta mais recente no UFC 282 apenas o motivou ainda mais a silenciar seus críticos.

Quando ele finalmente ficar cara a cara com Ferguson, ele estará totalmente focado na tarefa que tem em mãos.

“Será um pouco surreal, mas ao mesmo tempo, como sempre digo, não importa”, disse Pimblett quando questionado sobre lutar contra alguém que ele idolatra. “As únicas pessoas que importam naquele momento somos eu, ele e o árbitro. Ninguém mais nesta terra importa e eu mostrarei isso esta noite.”