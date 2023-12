Paddy Pimblett se preparou para a ‘melhor versão’ de Tony Ferguson, apesar das perdas recentes

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tony Fergusson pode ter perdido suas últimas 6 lutas, mas Paddy Pimblett NÃO está negligenciando o futuro Hall da Fama do UFC… andaime TMZ Esportes ele está se preparando para a “melhor versão” de El Cucuy!

Conversamos com Pimblett, de 28 anos, antes de sua briga no UFC 296 com a lenda de 39 anos… e perguntamos o que ele esperava de Ferguson.

“Estamos preparados para o melhor Tony Ferguson possível”, disse Paddy.

“O que eu acabei de dizer é que ele está em declínio, e é por isso que eu disse que essa luta é uma perda para mim, porque quando eu vencer, as pessoas vão ficar tipo, ‘você só venceu um derrotado’. Tony ‘quando ele ainda é um filho da puta perigoso, e então, se eu perdesse, as pessoas diriam,’ Oh, Paddy acabou. Ele acabou de ser derrotado por um Tony acabado.’

Ferguson, que já teve uma sequência de 12 vitórias consecutivas no UFC (onde venceu nomes como Josh Thompson, Rafael dos Anjos, Kevin Lee, Edson Barbosa e outros), perdeu suas últimas 6 lutas, embora para alguns dos melhores lutadores do mundo (Michael Chandler, Justin Gaethje, Carlos Oliveira).

Quanto a 20-3 Pimblett, ele venceu 6 consecutivas, incluindo todas as 4 lutas no UFC. No entanto, sua última vitória sobre Jared Gordon gerou polêmica, e Paddy está tentando fazer uma declaração para lembrar às pessoas quem ele é.

“A maior luta da minha vida, definitivamente. O maior oponente. Voltando de três grandes cirurgias. Tenho que fazer uma grande declaração depois da minha última luta, simples assim”, disse Pimblett.

Tem muito mais com Paddy The Baddy… também falamos sobre o treinamento de Ferguson com David Gogginse uma recente reunião improvisada que Pimblett teve com Ian Garry (conversamos com Pimblett antes de IG ser retirado da luta) na academia do UFC em Las Vegas, onde PP deu conselhos ao lutador de 26 anos.