Padre chama Jesus de ‘judeu palestino’ durante entrevista de Natal na CNN

Um padre católico veio à CNN no Natal para dizer que Jesus era um palestiniano perseguido – e que a história do seu nascimento contém paralelos com o que está a acontecer no Médio Oriente.

Pai Eduardo Beck – um colaborador regular – juntou-se aos âncoras da manhã de segunda-feira para discutir o tema de como manter a fé viva nesta época de férias com tudo o que está a acontecer no mundo… nomeadamente, a guerra entre Israel e o Hamas, com os palestinianos apanhados no meio.

Ele disse que a história do Natal era na verdade a de um “judeu palestino” – observando como é extraordinário ouvir essas duas palavras juntas. O Padre Beck prosseguiu dizendo que JC nasceu num país ocupado, e que a sua mãe e o seu pai (Mary/Joseph) foram forçados a fugir para o Egipto como refugiados… o que é tecnicamente correcto, no que diz respeito à Bíblia.

Beck continuou dizendo que o mesmo tipo de coisa está acontecendo agora em 2023 – e embora ele não tenha se declarado explicitamente pró-Palestina… foi assim que seus comentários foram percebidos.

Na verdade, há muita preocupação online sobre a sugestão de que Jesus era palestino… e que ele poderia ter se identificado mais com a situação atual dos palestinos em relação à de Israel. Como muitos apontaram online, a Palestina nem existia naquela época.

Por outro lado, nem o Estado de Israel como o conhecemos atualmente… mas a única coisa que é inegável é que JC era judeu, seja lá o que isso valha neste debate acirrado.

Você deveria ter vergonha de si mesmo, distorcendo o que eu disse assim. Semeando mais divisão.

(E eu acho que você saberia que o “estado de Israel” surgiu em 1948.)

Feliz Natal! – Padre Edward L. Beck (@FrEdwardBeck) 25 de dezembro de 2023

@FrEdwardBeck

O padre Beck defendeu o que disse em algumas idas e vindas online. Mais uma vez, alguns consideraram que as suas palavras aqui implicavam que Jesus era mais palestiniano/árabe do que judeu – mas Beck diz que as suas palavras estão a ser distorcidas e a sua mensagem mais ampla de paz/unidade ofuscada.

Ele também publicou artigos que fazem referência ao uso histórico da palavra “palestino” – e como ela aparentemente tem sido empregada para identificar muçulmanos, judeus e outras pessoas que viveram naquela região há milênios. Por outras palavras, o facto de o Padre Beck ter reiterado a noção de que Jesus era palestiniano… e de que ele também era judeu não contradiz necessariamente isso.