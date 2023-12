Padres GM Preller sobre a perseguição de Soto pelos Yankees: Eles foram agressivos

Juan Soto vai para o New York Yankees em sua primeira grande mudança após a pior temporada do time em três décadas.

Eles esperam que pelo menos mais um se siga.

Nova York adquiriu o defensor central Soto e Gold Glove, Trent Grisham, em uma negociação de grande sucesso com o corte de custos Padres na noite de quarta-feira. San Diego recebeu os arremessadores destros Michael King, Jhony Brito, Randy Vsquez e Drew Thorpe junto com o apanhador Kyle Higashioka.

Padres GM Preller sobre a perseguição de Soto pelos Yankees: Eles foram agressivosLAPRESSE

Foi o segundo negócio monstruoso envolvendo Soto, de 25 anos, em menos de dois anos. O três vezes rebatedor All-Star ainda tem uma temporada de controle da equipe e provavelmente receberá um salário em torno de US$ 32 milhões depois de rebatidas de 0,275 com 35 home runs, 109 RBIs e 0,930 OPS em sua única temporada completa com os Padres.

San Diego obteve Soto de Washington em 2 de agosto de 2022, depois que ele recusou uma oferta de US$ 440 milhões por 15 anos do Nationals.

O gerente geral do Padres, AJ Preller, disse que seu time precisava de um lançamento e a troca dá aos jovens braços de San Diego que permanecerão na franquia por vários anos.

“É muito difícil fazer um acordo onde trocamos um jogador do calibre de Juan Soto, mas se fizéssemos isso queríamos ter certeza de que supriríamos uma série de necessidades. Conseguimos obter alguma profundidade, com qualidade, “, disse Preller em uma entrevista coletiva noturna em Nashville, Tennessee, onde as reuniões de inverno do beisebol estavam terminando.