Pagamento CalWorks de janeiro: Quando esse benefício será pago no próximo mês?

Tele Oportunidades de trabalho na Califórnia e responsabilidade para com as crianças programa, também conhecido como CalWORKsé crucial esquema de benefícios no estado da Califórnia, que fornece assistência financeira a famílias de baixa renda.

O valor do subsídio varia dependendo de vários fatores, incluindo o tamanho da família, o nível de renda e a região da Califórnia onde a família está localizada.

Cardi B furiosa com os cortes no orçamento de Nova York… faz um discurso político massivo

A média CalWORKs o valor do pagamento neste 2023 é de $ 960 por mês. É importante notar que este valor é uma média e os pagamentos individuais podem variar dependendo da situação específica de cada agregado familiar.

Para ter acesso a esses benefícios, as famílias devem se inscrever e atender aos requisitos de elegibilidade. Isto envolve o preenchimento de um formulário de candidatura e a participação numa entrevista onde serão fornecidos detalhes sobre o rendimento e outras circunstâncias do agregado familiar.

Quanto ao cronograma de pagamento, as famílias inscritas no programa podem contar com o recebimento dos benefícios entre o primeiro e o terceiro dia corrido de cada mês.

O CalWORKs pagará a mais no mês seguinte?

Quanto ao método de distribuição, CalWORKs os benefícios são entregues na forma de cheques mensais do departamento de assistência social do condado até que seja determinado que a família não é mais elegível. Este processo garante a gestão adequada dos recursos e a avaliação contínua da elegibilidade dos beneficiários.

Em 2022 houve um aumento significativo para 10% que agora continuará até 2024. Com esta percentagem, cada família em dificuldades de todos os níveis de rendimento receberá $860 por mês se se candidatar. Mas de acordo com a proposta de orçamento do estado da Califórnia para 2023-24, não há investimentos significativos em CalWORKs apesar da remoção da rede de segurança retirada de terras. Essa revisão:

* Inclui um ligeiro aumento de 3,6% para CalWORKs subsídios (a um custo estimado de US$ 111,2 milhões em 2023-24), acima dos 2,9% em janeiro, conforme exigido pelo AB 85 de 2013, que vincula os aumentos de subsídios do CalWORK às receitas projetadas de impostos sobre vendas.

* Propõe a remoção de aproximadamente US$ 280 milhões em fundos não gastos do período 2021-22 CalWORKs Alocação Única, que financia serviços de emprego, determinação de elegibilidade e custos administrativos.

* Atrasa o início de uma proposta anterior, que redirecionaria os pagamentos de pensão alimentícia cobrados do estado para os antigos CalWORKs pais. Espera-se que a implementação comece em Abril de 2024. Este atraso gera aproximadamente 70 milhões de dólares em receitas do Fundo Geral, dólares que de outra forma teriam ido para as famílias.

* Retira US$ 450 milhões da Reserva da Rede de Segurança destinada a manter CalWORKs e benefícios e serviços da Medi-Cal durante uma recessão económica (ver secção Reservas para mais informações).