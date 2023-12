Pagamento de benefícios TANF 2024: Quando você receberá seu pagamento de janeiro?

Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) é um programa que fornece assistência financeira e serviços de apoio relacionados a famílias de baixa renda com crianças.

Os programas administrados pelo Estado geralmente incluem assistência com cuidados infantis, preparação para o trabalho e assistência no trabalho.

O objetivo principal de TANF é atingir diversos objetivos, que incluem a assistência às famílias carentes para que as crianças possam ser cuidadas em suas próprias casas ou com parentes.

Visa também reduzir a dependência dos pais necessitados do governo benefícios promovendo a preparação para o emprego, o trabalho e o casamento.

A TANF se esforça para prevenir e diminuir a ocorrência de gravidez fora do casamento e incentivar a formação e manutenção de famílias com dois pais.

Os destinatários do mandado recebem um cheque em papel pelo correio no primeiro dia útil do mês após a autorização e emissão.

Entretanto, os depósitos mensais são efectuados na conta bancária do cliente no primeiro dia útil do mês, ou no prazo de três dias úteis para emissão diária.

Uma pré-nota bem-sucedida é necessária antes que o depósito direto possa ser usado. O Cartão EBT tem restrições e os clientes devem evitar compartilhar seu PIN ou salvá-lo com o cartão.

Por quanto tempo a maioria dos destinatários pode receber pagamentos TANF?

Para solicitar benefícios TANF, os indivíduos geralmente precisam preencher um formulário de inscrição, fornecer a documentação necessária e participar de uma entrevista com um assistente social para determinar a elegibilidade.

Embora os estados possam definir as suas próprias políticas de limite de tempo, não podem fornecer assistência em dinheiro proveniente de fundos federais do TANF por mais de 60 meses a uma família que inclua um beneficiário adulto; no entanto, os estados podem exceder o limite de 60 meses para até 20% das famílias com base nas dificuldades.

A lei federal não impõe um limite de tempo para “famílias apenas com crianças” (aquelas sem adultos que recebem benefícios) ou para famílias que recebem assistência financiada inteiramente com fundos estaduais do MOE.

A maioria dos estados estabeleceu limites vitalícios de cinco anos para a assistência financiada pelo TANF e pelo MOE, embora os limites vitalícios em 12 estados sejam mais curtos.