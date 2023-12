Pagamento direto no Texas: Quem é elegível para receber um pagamento de até US$ 2.400 no Texas?

AQuando o ano chega ao fim, muitos NÓS os cidadãos estão ansiosos para receber certos benefícios do governo, com o estado de Texas seguindo o exemplo com alguns residentes que serão elegíveis para receber até US$ 2.400 em pagamentos de estímulo econômico.

Quem tem direito a este benefício?

O Câmara dos Representantes do Texas aprovou recentemente um projeto de lei que aumentará as pensões dos professores reformados em 2% a 6% até 2023, beneficiando enormemente este setor da população.

Aposentados entre os idades de 70 e 74 receberá um pagamento de US$ 2.400 até o final do ano, enquanto aqueles com mais de 74 anos terá direito a um pagamento de até US$ 7.500.

Quando e como receberei meu pagamento?

Existem duas formas de arrecadação do estímulo econômico, dependendo da preferência do aposentado.

Caso o pensionista tenha escolhido o cheque como forma de pagamento, o cheque será entregue em sua residência ou caixa de correio no dia 28 de dezembro para que eles possam descontar no banco.

Caso a modalidade escolhida tenha sido o depósito bancário, a transferência chegará às contas dos pensionistas no dia 29 de dezembro.