Pagamento do IPTU via PIX passa a ser aceito NESTA cidade; Veja qual

O Pix foi criado pelo Banco Central em 2020, e se tornou um dos meios de pagamento mais utilizados no Brasil atualmente. Sendo assim, a tendência é que a ferramenta seja utilizada das mais diversas formas, inclusive para o pagamento de impostos. Nesse sentido, os contribuintes da cidade de São Paulo, a partir desta sexta-feira (1º), poderão utilizar o sistema para o pagamento da segunda via do IPTU.

Para isso, a prefeitura do município irá disponibilizar um QR Code, pela internet, que permite efetuar o pagamento do tributo via Pix. Os contribuintes que desejam emitir a guia de pagamento com este código devem acessar apenas este link.

Além disso, também está sendo disponibilizada a opção de efetuar o pagamento do IPTU 2024 através do sistema de transferências instantâneas, tributo que deve começar a ser enviado para a população de São Paulo a partir de janeiro do ano que vem.

O pagamento via Pix poderá ser realizado através de qualquer instituição financeira que ofereça o sistema. Neste primeiro momento, a ferramenta apenas será aceita para o pagamento do IPTU, ou seja, outros tributos municipais como ITBI, ISS ou valores em Dívida Ativa ainda devem ser quitados por boletos com código de barras, ou pelo débito automático, disponível na rede bancária credenciada pela prefeitura.

Para evitar golpes no pagamento do IPTU com Pix, o site oficial da prefeitura de São Paulo faz um alerta: “A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo não envia cobranças ou links para pagamentos de tributos por e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer outro meio eletrônico”.

O pagamento do IPTU via Pix, além de facilitar o processo e oferecer mais uma opção para os contribuintes, também reduz os custos para o município. Isso porque a prefeitura não paga nenhuma taxa para emitir o Qr Code que permite o pagamento pela ferramenta. O código para o pagamento do IPTU via Pix será emitido pelo Bradesco, após o banco vencer o processo de licitação promovido pela prefeitura.

Google Play Store também passa a aceitar Pix

Como dito, a tendência é que o Pix seja aceito em cada vez mais plataformas diferentes. Nesse sentido, a Google Play Store, loja de aplicativos nos celulares que operam pelo sistema Android, anunciou que passará a aceitar pagamentos pelo sistema para os usuários brasileiros.



Segundo Hareesh Pottamsetty, líder de monetização da Google Play Store, a plataforma já conta com mais de 300 métodos de pagamentos locais, de acordo com a região. Dessa forma, a introdução do Pix na loja faz sentido, tendo em vista que o sistema é um dos meios de pagamentos mais utilizados pelos brasileiros atualmente.

Daneil Trócoli, head de parcerias e games do Google Play na América Latina, afirma que a implementação do Pix no aplicativo será feita com a ajuda de parceiros integradores. Com isso, o Google não precisará se tornar uma instituição financeira credenciada com o Banco Central brasileiro, requisito necessário para oferecer o sistema de pagamentos instantâneos por conta própria.

Apesar da ideia ser inovadora, é importante destacar que o Pix ainda não está disponível para compras na Google Play Store e, inclusive, não existe previsão de quando o sistema será disponibilizado.