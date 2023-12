Pagamento único TANF na Flórida: Qual é o programa de desvio na Flórida e como se inscrever?

Tele Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) na Flórida incorporou o programa Welfare Transition (WT), que é uma iniciativa que dá forte ênfase ao trabalho, à responsabilidade pessoal e fornece apoio crucial para orientar os beneficiários do bem-estar social em direção ao emprego.

A estrutura de apoio abrangente do programa de Transição do Bem-Estar abrange uma gama de serviços. Desde programas de emprego e formação profissional até assistência essencial, como cuidados infantis e transporte, o programa visa abordar vários desafios enfrentados por indivíduos que procuram fazer a transição da assistência social para o trabalho.

Nomeadamente, o programa inclui uma iniciativa de desvio que visa reduzir a violência doméstica e o abuso infantil, bem como impedir que as famílias entrem no sistema de segurança social. Assistência de relocação também está disponível para quem precisa.

Quem é elegível para o esquema?

A elegibilidade para o programa e benefícios associados começa com o registro no Departamento de Crianças e Famílias da Flórida.

As famílias que recebem assistência monetária devem atender aos critérios de elegibilidade da Assistência Financeira Temporária, registrar-se para trabalhar e participar ativamente de atividades relacionadas ao trabalho.

Os serviços prestados dependem da disponibilidade de recursos e do progresso do indivíduo no sentido de atingir metas mutuamente acordadas, que são explicadas na orientação introdutória.

Para os participantes que necessitam de apoio para cuidados infantis, o programa Welfare Transition colabora com a Early Learning Coalition para oferecer cuidados infantis subsidiados àqueles que recebem TANF. Os interessados ​​​​podem entrar em contato com a Early Learning Coalition para perguntar sobre a disponibilidade e colocação na lista de espera.

Quanto é o pagamento único em dinheiro?

O programa também oferece desvio antecipado para aqueles que solicitam assistência monetária temporária enquanto estão empregados ou com uma oferta de emprego. Esta iniciativa auxilia indivíduos que enfrentam situações de emergência, oferecendo potencialmente um pagamento único em dinheiro de até US$ 1.000.

Espera-se que os beneficiários não recebam assistência em dinheiro durante vários meses, como parte dos requisitos do programa.

Para aqueles que desejam encerrar seus benefícios de assistência em dinheiro, está disponível um processo simples. Os indivíduos podem visitar o centro local onde seu caso do Programa de Transição de Bem-Estar é gerenciado e solicitar um “formulário de cancelamento em dinheiro”.