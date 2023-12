Tigela universitária temporada é um mundo à parte. Com 43 jogos ostentando o substantivo “tigela” em algum lugar em seus nomes, é difícil acompanhar cada um, mas é ainda mais difícil acompanhar o dinheiro eles geram a cada ano.

Do quase desconhecido Famosa Tigela de Torradeira para o centenário Jogo Rose Bowlas taças universitárias deixam um lucro de um milhão de dólares para o NCAA.

Embora cada jogo tenha uma bolsa específica para os times que os disputam, esse dinheiro não vai diretamente para os cofres do universidade em questão, mas por conta do conferência ao qual a equipe pertence e distribui entre seus membros de acordo com seus próprios critérios.

O exemplo mais concreto são as equipes que competem no Eliminatórias de futebol universitário (PCP). As conferências onde jogam as equipes semifinalistas recebem US$ 6 milhões cada um, embora não recebam nenhum pagamento extra se sua equipe chegar à final.

Este ano, as quatro equipes semifinalistas foram Michigande Conferência dos Dez Grandes; Washingtondo Pac-12; Texasde 12 grandes; e Alabamade SEC.

Jogos que pertencem ao PCPmas não são escolhidos para sediar algumas das semifinais, premiação US$ 4 milhões às conferências das equipes que os jogam.

Este ano, o Açucareiro e Tigela Rosa foram escolhidos para sediar as semifinais, enquanto o Tigela de festa e Tigela de frutas cítricas receberá equipes cabeças-de-série que não avançaram para as finais.

O problema da distribuição do prêmio

No final, entre outros fundos e prémios que recebem, cada conferência aplica os seus critérios. Por exemplo, um 12 grandes equipe participante de uma semifinal pode receber um US$ 2,5 milhões subsídio de participação e um subsídio de viagem de US$ 450 por milha só de ida, ou um US$ 2,1 milhões subsídio de participação e US$ 950 por milha de viagem para o jogo do campeonato. A equipe recebe a maior quantia.

O SECpor sua vez, dá US$ 2,05 milhões para cada equipe participante das semifinais e um adicional US$ 2,15 milhões se a equipe chegar à final.

O outro conferências não divulgue suas informações ou não dê bônus pela participação nos playoffs e distribua o dinheiro igualmente aos seus membros.

O que os jogadores ganham por jogar jogos de bowl?

Jogadoras não receba dinheiro ou bônus por participar de jogos bowl. Em vez disso, recebem incentivos na forma de presentes que não podem exceder US$ 550 por jogador.

Por exemplo, este ano, os jogadores que participam no Tigela Militar cada um receberá um Xbox One console e um Sob a armadura mochila, entre outros itens.

Açucareiro os jogadores receberão um Fóssil assistir e um Nova era boné. Por sua vez, aqueles que irão competir no Tigela Rosa receberá um Fóssil observe, um Obras Oakley mochila e uma Nova Era 59Fifty boné. A comissão organizadora não revelou os prêmios para os jogadores que chegarem ao Campeonato jogo.