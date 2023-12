Pai confessa à filha no leito de morte e diz que era fugitivo de banco

Uma mulher falou tudo sobre a chocante confissão de seu pai no leito de morte… dizendo que sua vida mudou quando ela descobriu que ele havia sido um homem procurado durante a maior parte de sua vida, após um antigo assalto a banco.

Ashley para Rande veio ao ‘TMZ Live’ na segunda-feira para contar sua história – dizendo o pai dela Para Tom Randle confessaram com cerca de 6 semanas de vida após um diagnóstico de câncer de pulmão … de repente descarregando o segredo de décadas enquanto assistiam ao NCIS.

O homem de 71 anos explicou a Ashley e sua mãe que ele precisava mudar seu nome verdadeiro… e eles deveriam finalmente saber, caso isso surgisse após sua morte… porque as autoridades “provavelmente ainda estavam procurando por ele”. “

Ashley diz que o pressionou para obter mais informações no dia seguinte, depois de perceber que não era uma “piada horrível de pai” – acrescentando que era vital para ela saber o nome verdadeiro de seu pai: Ted Conrado .

A revelação a deixou atordoada… afinal, ela tinha acabado de saber que o homem que ela sempre considerou um pai suburbano comum roubou US$ 219 mil – o equivalente a US$ 1,8 milhão hoje – enquanto trabalhava como caixa de cofre no Society National Bank em Cleveland, Ohio, na sexta-feira, 11 de julho de 1969, aos 20 anos, quando abandonou a faculdade.