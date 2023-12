Pai de Bray Wyatt, Mike Rotunda, Emotional Over Death, ‘Sentimos falta dele todos os dias’

“Ele era um sujeito alegre”, continuou Rotunda. “Ele adorava rir, era barulhento, sempre ria e iluminava uma sala. Ele iluminou o negócio do wrestling. As pessoas vêm até mim e contam uma história com Windham e dizem: ‘Ele reservou um tempo para sentar lá e falar sobre touros’. *** comigo por 10 ou 15 minutos quando ele deveria estar dando autógrafos.’ Muitas pessoas vêm e o apoiam usando as coisas de Windham, e têm uma história sobre ele. Ele era esse tipo de pessoa.”