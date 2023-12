Paige Spiranac leva os seguidores para uma aula particular para ensinar-lhes sua foto favorita

Fou quem não sabe, influenciador de golfe Paige Spiranac tem um canal no Youtube onde apresenta ‘Just the Tip’. Um tutorial mostra como aprender o esporte e curtir alguns truques da própria Paige. Como gênio do marketing, Paige sabe que usar sua aparência para atrair mais espectadores é a maneira perfeita de fazer isso. Para sua última foto, Paige ensina a seus seguidores o famoso golpe de derrubada. Enquanto ela fazia isso, Spiranac usava um terno verde escuro cinza que parece um pouco frio para o inverno. Segundo Paige, ela adora acertar essa tacada quando as condições são um tanto adversas e o vento atrapalha uma boa tacada.

A aula particular de golfe de Paige Spiranac revela o segredo de sua tacada favorita

Golpe derrubado de Paige Spiranac

Este chute em específico tem um certo nível de dificuldade desde a forma de granar o taco, até a postura logo atrás da bola. É preciso colocar as mãos e o peso do corpo para frente, a ideia é bater a bola mais rápido que o normal e a posição do corpo ajudará a bola a combater o vento devido à força. Spiranac recomenda que o espectador bata na bola com 80% de força, assim o efeito será mais preciso. Por último, mas não menos importante, Spiranac diz que você pode acertar essa tacada com praticamente qualquer taco do seu equipamento. Uma foto perfeita para quem busca mais controle ou também quando está ventando lá fora.

Mas sejamos honestos, parece haver algo nesses vídeos de Paige Spiranac que de repente faz as pessoas quererem jogar golfe. Os níveis de motivação ao vê-la tentando ensinar golfe às pessoas estão em alta. Enquanto os espectadores permanecerem envolvidos, Paige Spiranac continuaremos criando conteúdo como este. Talvez ela não fosse uma golfista profissional, mas deve se sentir abençoada por todo o sucesso que tem atualmente. Aborrecedores que vão odiar.