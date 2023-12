Paige Spiranac quebra a Internet com sua combinação vencedora: “Dicas e merdas de golfe”

Fgolfe de minhocas Paige Spiranac, que se tornou uma influenciadora de sucesso desde que se aposentou do jogo profissional, recentemente compartilhou uma selfie peituda nas redes sociais e surpreendeu os fãs com um comentário atrevido sobre seus “t ** s”. A jovem de 30 anos, que possui quatro milhões de seguidores no Instagram e quase outro milhão no Twitter, muitas vezes deixa seus fãs maravilhados com suas escolhas de roupas no campo de golfe.

No entanto, alguns fãs alegaram que estariam muito distraídos para ter aulas de golfe com ela. Apesar disso, Paige continua a impressionar seus seguidores com suas escolhas de roupas enquanto ela tenta acertar um hole-in-one.

Paige Spiranac explica por que ela se sente tão confortável usando roupas tão reveladorasGêmeos Cavinder

À luz da notícia de que Jon Rahm tornou-se o atleta mais bem pago do mundo depois de assinar um contrato de 476 milhões com VIDA GolfePaige decidiu entrar em ação e promovê-la YouTube canal.

Ela postou um link para seu canal no Twitter junto com uma foto sexy dela mesma sorrindo em um carrinho de golfe, exibindo bastante decote.

Para chamar a atenção, Paige escreveu: “Você está cansado de todo esse drama profissional do golfe? Bem, eu cuido de você! Venha para o problema, mas fique para as gorjetas.” Os fãs responderam rapidamente ao seu novo bordão, com um apoiador chamando-o de “a melhor frase de todos os tempos”.

Os fãs enlouqueceram com a postagem dela

Outro fã comentou sobre a beleza de Paige, dizendo: “Você é a garota mais linda que já conheci. Quase me afoguei na sua beleza”. Outros elogiaram sua capacidade de atrair a atenção, com um admirador afirmando: “Paige sabe como levar os meninos para o quintal!”

Apesar de alguma surpresa com o comentário de Paige, os fãs em geral apoiaram e acharam divertido. Um fã admitiu: “Droga, nunca pensei que você diria algo assim”. Outro fã simplesmente afirmou que era o “melhor dos dois” mundos.

A presença de Paige nas redes sociais continua a crescer à medida que ela se envolve com seus seguidores e compartilha seu amor pelo golfe. Sua combinação de beleza e talento a tornou uma figura popular na comunidade do golfe. Com seu bordão atrevido e fotos deslumbrantes, Paige certamente manterá seus fãs entretidos e voltando para mais.