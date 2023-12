Paige Spiranac se veste com uma minúscula fantasia de Papai Noel que explode a internet: isso é OnlyFans

Paige SpiranacA roupa de Papai Noel pode tê-la deixado com um pouco de frio em seu quarto, mas sem dúvida deixou seus fãs com calor quando ela explodiu as plataformas de mídia social mais uma vez em seu último upload.

A jovem de 30 anos experimentou o golfe profissional aos 20 e poucos anos, tornando-se profissional em 2015, mas mais tarde ela se tornou modelo com grande sucesso e seu empreendimento mais recente não é diferente, pois ela usava uma pequena fantasia de Papai Noel que expunha toda a sua personalidade. peito e braços, e grande parte de suas pernas.

Ao enviar a foto para o recurso de histórias do Instagram, a loira continha um link para um vídeo do YouTube onde ela fez um guia de presentes de Natal para amantes do golfe que atraiu 64.000 visualizações, 2.200 curtidas e 207 comentários como parte de uma promoção paga.

No vídeo, ela divulgou diversas roupas e equipamentos de golfe, como roupas masculinas e femininas, tacos de golfe e câmeras para filmar momentos no gramado. Ela também promoveu seu próprio calendário, tendo como principal arte ela de biquíni.

Ela também escreveu um livro junto com Lexie Mitchell. Spiranac revelou que sua motivação na vida é desenvolver o jogo de golfe, começando principalmente por colocar as crianças no jogo, por isso ela criou o livro.

Saiu o NOVO vídeo do YouTube! Clique aqui para assistir-https://t.co/xaNbNCGR4gpic.twitter.com/7h6IEV4Evu ? Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) 7 de dezembro de 2023

Os fãs reagem

É justo dizer que os fãs adoraram as roupas que ela usou, embora no vídeo em si ela estivesse usando um vestido floral justo que ainda abria sobre o peito.

Um fã escreveu: “Como aquele botão superior permaneceu ligado é um milagre de Natal por si só. Paige.”

Enquanto outro acrescentou, “Paige é o presente que continua sendo oferecido”.

Um terceiro respondeu: “Deus, eu amo essa mulher. Grande personalidade, engraçada, super fofa e simplesmente uma grande embaixadora do esporte golfe… vá buscá-los Paige !!”.