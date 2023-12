Palpite UFC Song x Gutierrez: Quem é o favorito para vencer a luta do UFC deste sábado?

CO lutador peso galo chinês Song Yadong (20-7-1) e o americano Chris Gutierrez (19-4-2) retornam ao octógono do UFC na noite deste sábado, 9 de dezembro, para a luta principal do UFC Fight Night Las Vegas 83, no UFC Apex, em Las Vegas. Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Quem é o favorito para vencer a luta?

Gladiador americano nascido na Guatemala Chris Gutiérrezmais conhecido como El Guapo.

Ele é seis anos mais velho que seu oponente de domingo e atualmente está em 15º lugar no ranking do peso galo.

Olhando para seus números, ele tem uma eficiência de socos de 58 por cento graças a 672 golpes acertados em 1.161 tentativas, embora não tenha conseguido uma única queda nas últimas oito tentativas.

A noite final da luta de 2023 chegou Song Yadong vs. Manchetes de Chris Gutierrez #UFCVegas83 Sábado na APEX! pic.twitter.com/yJboQx79mV ? UFC (@ufc) 4 de dezembro de 2023

Em cinco anos no UFC, ele lutou cerca de 11 vezes e ganhou apenas um bônus de desempenho.

Aquela música é um lutador peso galo chinês que ocupa o sétimo lugar em sua categoria de peso e é profissional há uma década.

Ou seja, estreou com apenas 15 anos, no dia 18 de maio de 2013.

Aquela noite Canção mostrou um bom nível, e conseguiu um resultado inesperado para a luta, NC (No Contest), que equivale a No Decision.

Ele tem uma eficiência de soco de 42 por cento, com 651 socos acertados em 1.533 tentativas. Enquanto isso, ele tem um knockdown em nove tentativas.

Ao longo de sua carreira no UFC (seis anos e 12 lutas), ele ganhou seis bônus de desempenho.

Estatísticas de Song x Gutierrez

Estatísticas de Yadong Song

Registro: 20-7-1

9 vitórias por nocaute

3 vitórias por finalização

Idade: 26 anos

Peso: 61kg

Altura: 1,73 m

Alcance: 1,71 m

Guarda: Destro

Ativo desde: 2013

Estatísticas de Chris Gutierrez