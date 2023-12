Pandora OFERECE EMPREGOS em SP, SC e MT; Veja mais!

A Pandora, empresa dinamarquesa de joalharia fundada em 1982, conhecida pelas suas joias e contas personalizáveis que constituem a maioria das suas vendas, está contratando novas pessoas em solo brasileiro. Desse modo, veja quais são as oportunidades disponíveis e suas respectivas localidades:

Vendedor (a) Responsável -Itaquaquecetuba – SP – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Itajaí – SC – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Cuiabá – MT – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Itaquaquecetuba – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja – Chapecó – SC -Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – São Paulo – SP – Venda Interna: Atingir e superar as metas de vendas individuais, baseando-se nos indicadores comerciais para maximizar cada oportunidade de venda. Promover com confiança a marca e produtos PANDORA para fornecer uma experiência inesquecível ao cliente e incentivar a fidelidade. Trabalhar em equipe, seguindo as diretrizes da empresa, cumprindo todas as políticas e procedimentos, afim de manter o padrão internacional dos quiosques;

Consultor (a) de Vendas – São José dos Campos – SP – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Cuiabá – MT – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Porto Belo – SC – Venda Interna.

Mais sobre a Pandora

Sobre a Pandora, é interessante frisar que a marca nasceu em 1982 em Copenhague, Dinamarca e hoje está presente em mais de 100 países nos 6 continentes, com aproximadamente 9 mil pontos de vendas, incluindo 1800 lojas conceitos, além do e-commerce.

Além disso, suas oito fábricas da Pandora ficam na Tailândia e geram 13.200 empregos no país. Dá toda a atenção a cada um dos seus colaboradores, contratando os mais habilidosos profissionais e oferecendo condições seguras e saudáveis de trabalho.

A Pandora também investe no desenvolvimento por meio de treinamentos, acesso livre e gratuito a livros e a internet. Tudo isso porque acredita que a sua missão é maior do que simplesmente fabricar joias, mas principalmente causar um impacto positivo no mundo, desde quem trabalha pra gente até o consumidor final.

Confira alguns benefícios

Salário fixo e remuneração variável;

Desconto em todos os produtos (consultar política vigente);

Plano de Saúde e Odontológico;

Gympass – convênio academia;

Vale-refeição e Vale-alimentação;

Seguro de vida;

GoldFarma – convênio farmácia;

Vale-transporte.



Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

